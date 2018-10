EU je vícerychlostní, všichni by však měli mít možnost spolupráce, řekla Merkelová v Praze

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v pátek vpodvečer na Pražském hradě setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Macron přijel na svoji první oficiální návštěvu Česka ze Slovenska, a to u příležitosti oslav stého výročí založení Československa. Během večera se francouzská hlava státu setká i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Už odpoledne s Babišem v Praze jednala německá kancléřka Angela Merkelová.

Přes den navštívil francouzský prezident slovenské hlavní město, kde jednal s prezidentem Andrejem Kiskou a s premiérem Petrem Pellegrinim. V Bratislavě odmítl dělení Evropy na západní a východní část. Varoval také před únavou obyvatel z evropského projektu. Na Pražský hrad dorazil v podvečer se zhruba čtvrthodinovým zpožděním. V sobotu ho čeká v Istanbulu jednání s představiteli Turecka, Ruska a Německa o válce v Sýrii.

Podle AFP Macron hledá nové spojence pro své plány na reformy Evropské unie a chce také obnovit vztahy se středoevropskými zeměmi, do nichž francouzští prezidenti příliš často nejezdili. Paříž, Praha a Bratislava se shodují v otázkách, jako je posílení společné evropské obrany nebo zdanění internetových gigantů.

Pro Merkelovou byla dnešní cesta do Prahy první oficiální návštěvou Česka po zahájení jejího čtvrtého funkčního období v čele německé vlády.

Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států, řekla pak na tiskové konferenci v Praze. Podle ní musí ale pro všechny členy zůstat otevřena možnost účastnit se.

Merkelová reagovala na Macronovo vyjádření, že by žádný členský stát neměl mít možnost blokovat ostatní, kteří chtějí rozvíjet Evropu. "Už dnes máme Evropu různých rychlostí. Například ČR ještě nemá euro a Slovensko už ho má (...) . Podporuji to, že nemůžeme vždy čekat na to, až bude všech 27 členských států spolupracovat. Důležité ale je, aby spolupráce byla otevřena ve všech oblastech. Nesmí existovat nějaká uzavřená skupina," uvedla německá spolková kancléřka.

Země visegrádské čtyřky, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko, vystupují v EU v mnoha záležitostech společně. Často mají odlišný postoj než západní státy.

Podle Babiše není rozdělování sedmadvacítky na země V4 a ostatní správné. Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. "Máme zájem, aby Evropa fungovala, aby nebyla rozdělená a společně jsme řešili problémy. Rozdělování na V4 a zbytek není správné a není podle mého názoru ani pravda," řekl český premiér.

Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko.

Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Také německá kancléřka zmínila úzkou spolupráci a vzájemný obchod za desítky miliard eur.

Během jednání německé kancléřky s českým premiérem se v Gogolově ulici poblíž Kramářovy vily sešly asi dvě desítky podporovatelů Merkelové. Měli s sebou vlajky EU a transparent s nápisem "Yes to Europe, no to nationalism". Pár metrů od nich stála zhruba stejně početná skupina odpůrců političky s českou vlajkou.