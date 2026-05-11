EU jde po soukromém internetu. Oficiálně má chránit děti, ale reálně zbaví uživatele anonymity VPN
11. 5. 2026 – 13:39 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Evropská unie zvažuje další zpřísnění pravidel pro používání internetu a tentokrát se pozornost zaměřila na VPN služby.
Podle nových vyjádření evropských představitelů totiž VPN představují „mezeru“, kterou lidé využívají k obcházení systémů ověřování věku na různých online platformách. Kritici už nyní varují, že podobné kroky mohou výrazně zasáhnout do digitálního soukromí milionů uživatelů.
Debata se rozhořela především kvůli novým evropským pravidlům, která mají zabránit dětem v přístupu k nevhodnému obsahu na internetu. Některé státy EU proto tlačí na zavedení přísnějších systémů ověřování věku například na sociálních sítích nebo stránkách s obsahem pro dospělé. Problémem podle politiků ale je, že uživatelé mohou tato omezení poměrně snadno obejít právě pomocí VPN, které umožňuje skrýt skutečnou polohu nebo přesměrovat připojení přes jinou zemi.
VPN jako problém i nástroj ochrany soukromí
VPN služby jsou dlouhodobě používány nejen pro obcházení geografických omezení, ale především jako nástroj ochrany soukromí a bezpečnosti. Firmy je využívají pro zabezpečený vzdálený přístup zaměstnanců, běžní uživatelé zase pro ochranu dat na veřejných sítích nebo omezení sledování ze strany reklamních společností.
Právě proto nynější návrhy vyvolaly ostrou kritiku odborníků na kyberbezpečnost i digitální práva. Podle nich by jakékoli oslabení VPN mohlo vytvořit nebezpečný precedens a otevřít cestu k rozsáhlejším zásahům do internetové anonymity. Kritici zároveň upozorňují, že podobné argumenty často používají autoritářské režimy při omezování svobodného internetu.
Evropská komise zatím nepředstavila konkrétní legislativní návrh, debata se ale rychle šíří napříč členskými státy. Někteří politici prosazují povinné ověřování identity pro používání určitých online služeb, jiní požadují technologická omezení, která by ztížila obcházení věkových kontrol. Zatím však není jasné, jak by podobná opatření fungovala v praxi bez výrazného dopadu na běžné uživatele internetu.
Je třeba říci, že s omezením VPN by anonymita a soukromí internetu dostaly další ránu. V době, kdy vás sledují a reportují služby, které každodenně využíváte a samozřejmě monetizují znalosti o vás, představuje VPN způsob, jak si udržet soukromí. Nejde přitom o to, aby uživatelé zakryli nějakou nelegální snahu, ale prostě o to, že chtějí mít právo nemít na každém kroku za virtuálním ramenem řadu systémů, které reportují vaše zájmy, nákupní tendence, styl chování na internetu, které následně majitelé systémů využívají pro zvyšování svého zisku. Na současném internetu jste produkt a VPN představují možnost, jak alespoň zčásti korporacím zabránit ve sběru dat.