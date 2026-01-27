EU a Indie se dohodly na uzavření obchodní dohody, uvedla von der Leyenová
27. 1. 2026 – 9:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská unie a Indie se dohodly na uzavření obchodní dohody, oznámila dnes na síti X předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Komise dohodu označila za historický průlom, který vytváří zónu volného obchodu zahrnující asi dvě miliardy lidí.
Dohoda podle EK posílí hospodářské a politické vazby mezi druhou a čtvrtou největší ekonomikou světa v době rostoucího geopolitického napětí.
Očekává se, že ujednání zdvojnásobí vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena totiž budou cla na více než 90 procent exportu zboží z EU, z čehož by mohl těžit hlavně evropský automobilový průmysl. Kromě toho dohoda zlepší přístup na indický trh služeb, zejména ve finančních službách, námořních službách a dalších klíčových odvětvích, otevře nové obchodní příležitosti a podpoří tvorbu pracovních míst.
"Evropská unie a Indie dnes učinily historické rozhodnutí a prohloubily partnerství mezi největšími demokraciemi světa," uvedla von der Leyenová, která je s předsedou Evropské rady Antóniem Costou v Dillí. "Vytvořili jsme zónu volného obchodu pro dvě miliardy lidí, ze které budou mít ekonomický prospěch obě strany. Vyslali jsme světu signál, že spolupráce založená na pravidlech stále přináší skvělé výsledky," dodala s tím, že jde jen o začátek a že EU a Indie budou vzájemné vztahy dál rozvíjet.
Indie má čtvrtou největší ekonomiku světa podle nominální hodnoty hrubého domácího produktu (HDP) a má největší populaci na světě. Navzdory tomu je vývoz z EU do Indie relativně nízký ve srovnání s vývozem do jiných států. Způsobeno je to podle komise mimo jiné vysokými cly. Dohoda sníží nejen cla, ale také administrativní zátěž, čímž se obchodování usnadní, zlevní a zrychlí. To podle unijní exekutivy pomůže společnostem a zemědělcům z EU vyvážet více.
Indie poskytne unii snížení cel, jaké dosud nezískal žádný z jejích ostatních obchodních partnerů. Například cla na automobily se postupně sníží ze 110 procent na deset, zatímco u automobilových dílů budou po pěti až deseti letech zcela zrušena. Cla až do 44 procent na stroje, 22 procent na chemikálie a 11 procent na léčiva budou podle dohody také z velké části zrušena.
EU a Indie už obchodují se zbožím a službami v hodnotě přes 180 miliard eur (zhruba 4,4 bilionu Kč) ročně, což v EU podporuje téměř 800.000 pracovních míst. Celkově snížení cel dojednané v dohodě by mělo ušetřit asi čtyři miliardy eur ročně na clech na evropské produkty.
Dohoda rovněž odstraňuje nebo snižuje často prohibitivní cla (v průměru přes 36 procent) na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU. Tím otevírá obrovský trh pro evropské zemědělce. Citlivá evropská zemědělská odvětví, jako je hovězí maso, cukr nebo rýže, naopak nebudou vůbec liberalizována a domácí producenti budou chráněni před levným dovozem.
Dohodu ještě v posledních dnech přímo v Indii dojednával eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. "Po roce neúnavného úsilí a více než deseti letech příprav jsme dosáhli největší dohody o volném obchodu v historii – dohody, která se nepodobá žádné jiné," uvedl Šefčovič. Dokazuje to podle něj, že tvrdá práce se vyplácí a že je možné dosáhnout obchodu výhodného pro obě dvě strany. "Nyní je náš cíl jasný: zajistit, aby podniky co nejrychleji získaly z této dohody o volném obchodu hmatatelné výhody," dodal eurokomisař.
Na straně EU budou brzy zveřejněny vyjednané návrhy textů, které projdou právní revizí a překladem do všech úředních jazyků EU. Následně bude dohoda předložena ke schválení Radě EU, která zastupuje členské státy. Jakmile Rada EU dohodu přijme, mohou Evropská unie a Indie ujednání podepsat. Po podpisu vyžaduje dohoda ještě souhlas Evropského parlamentu. Jakmile dohodu ratifikuje také Indie, může vstoupit v platnost. Očekává se, že by se tak mohlo stát do jednoho roku.