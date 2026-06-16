Etická komise FAČR vyloučila kvůli ovlivňování zápasů Karvinou z první ligy
16. 6. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) dnes vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy.
Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
Karviná se v roce 2024 pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a barážová utkání proti Vyškovu. "Etická komise FAČR rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži," uvedla komise.
Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20.000 korun do 140.000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše.
Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech. Vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.
V tom případě jsou dvě varianty řešení. Druhá předkola pohárů se losují ve středu. Buď UEFA ještě před losem nasazení českých klubů upraví, nebo český fotbal o jedno místo přijde.
Protože se rozhodlo ještě před losem, pravděpodobnější je, že se čeští zástupci posunou. Na místo Karviné by v posledním předkole Evropské ligy přešla Plzeň, její místo ve druhém předkole stejné soutěže by zaujal Hradec Králové. A na jeho místo ve druhém předkole Konferenční ligy by se posunul Jablonec, který v lize skončil pátý.
"Počítáme s druhým předkolem. Ale řeknu upřímně, že by to pro nás byla velká úleva a výhoda jít až do čtvrtého předkola, tak to je. To není nic, co by nebylo logické. Ale koncentrujeme se na to, že pouť poháry začínáme ve druhém předkole," řekl dnes na startu přípravy Plzně její trenér Martin Hyský.
Případ bude mít také vliv na českou ligu a mohl by pomoct Dukle, která sestoupila. Podle Ligové fotbalové asociace (LFA) se další postup nyní bude odvíjet od toho, zda klub využije pětidenní lhůtu pro podání odvolání. "Pokud Karviná tuto možnost nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezoně Chance Ligy 2025/26 budou anulovány. V takovém případě by se sestupujícím týmem z nejvyšší soutěže stala právě Karviná, zatímco Dukla Praha by si příslušnost mezi elitou zachovala," uvedla LFA v reakci na rozhodnutí etické komise.
Sezona bude definitivně uzavřena až za týden 22. června. "V případě podání odvolání zůstane až do rozhodnutí Odvolací komise FAČR zachován současný stav. Karviná by tak byla při losu nadcházejícího ročníku vedena jako účastník Chance Ligy a jediným týmem sestupujícím z nejvyšší soutěže by zůstala Dukla," dodala LFA. Odvolací komise by do příštího pondělí nejspíše nestihla rozhodnout. Pak by se příští ročník nejvyšší soutěže po sestupu Dukly odehrál s 15 účastníky.
Dnešní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.