Létající taxi míří do běžného provozu a mění města
6. 1. 2026 – 10:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Létající taxíky už nejsou jen vizí budoucnosti. Spojené arabské emiráty a Čína testují vzdušnou městskou dopravu, která slibuje přesuny v řádu minut a může zásadně změnit způsob, jakým se pohybujeme po velkoměstech.
Ještě donedávna patřily létající taxíky spíš do světa sci-fi filmů a futuristických vizí. Nový rok ale ukazuje, že se tato představa začíná rychle měnit ve skutečnost. Městská doprava, jak ji známe dnes, naráží na své limity v podobě kolon, hluku a ztraceného času. Právě proto se stále větší pozornost upíná ke vzduchu. Přesuny, které dnes trvají desítky minut, by se mohly smrsknout na pouhých deset. A první země už to berou velmi vážně.
Spojené arabské emiráty jako laboratoř budoucí dopravy
Spojené arabské emiráty dlouhodobě usilují o to, aby patřily mezi technologické lídry, a létající taxíky do této strategie zapadají dokonale. Dubaj se má stát jedním z prvních měst na světě, kde se vzdušná městská doprava dostane do běžného provozu. Americká společnost Joby Aviation zde vyvíjí elektrické letadlo s vertikálním vzletem a přistáním, které má sloužit jako vzdušné taxi pro každodenní přesuny.
Firma uzavřela šestiletou smlouvu s dubajským úřadem Roads & Transport Authority, který má na starosti dopravní infrastrukturu města. V praxi to znamená nejen testování samotných letounů, ale i budování zázemí, vzletových ploch a napojení na stávající dopravní systém. V listopadu 2025 Joby předvedla schopnosti svého stroje na veletrhu Dubai Airshow, kde elektrický letoun se šesti vrtulemi zvládl patnáctiminutový let z mezinárodního letiště Al Maktúm na okraj Dubaje.
Letoun nabízí pět míst k sezení a je vybaven dvěma obrazovkami zobrazujícími výšku a prostorovou polohu letu. Podle dostupných informací by cesta z letiště na ostrovy Palm Jumeirah trvala přibližně deset minut, zatímco autem jde o trasu na 45 minut až hodinu. Cena takového letu se má pohybovat kolem 350 dirhamů, což odpovídá zhruba 2 200 korunám. Do rozvoje letecké mobility se chystá zapojit také Abú Zabí, kde chce ještě letos spustit vlastní provoz společnost Archer Aviation. SAE tak dávají jasně najevo, že vzdušná doprava má být běžnou součástí městského života.
Čína a sázka na autonomní létání
Čína k tématu létajících taxíků přistupuje trochu jinak, ale neméně ambiciózně. Zatímco v SAE se počítá s pilotovanými stroji, čínské firmy otevřeně sázejí na autonomní provoz. Společnost EHang vyvíjí dvoumístné elektrické letouny s vertikálním vzletem a přistáním, které fungují zcela bez pilota a jsou určeny především pro turistické lety.
Tyto stroje ukazují, že Čína vidí budoucnost mobility spíše ve vzduchu než na silnicích. Namísto masového rozvoje autonomních automobilů investují čínské firmy do létajících prostředků, které mohou obcházet problémy s přetíženými ulicemi a složitou městskou infrastrukturou. Cílem je nabídnout rychlou, relativně tichou a plně automatizovanou přepravu na krátké vzdálenosti, zejména v atraktivních městských a turistických lokalitách.
Přestože řízení létajícího auta běžným uživatelem zůstává kvůli legislativním a infrastrukturním omezením stále vzdáleným snem, komerční létající taxíky se krok za krokem přibližují realitě. Testovací lety, první smlouvy s městy i budování potřebného zázemí naznačují, že nejde o krátkodobý experiment, ale o dlouhodobý směr vývoje.
Létající taxíky samy o sobě nevyřeší všechny dopravní problémy velkých měst, mohou se ale stát důležitým doplňkem, který uleví silnicím a nabídne lidem zcela nový způsob pohybu. Pokud se podaří zvládnout bezpečnost, hluk i dostupnost pro širší veřejnost, může se pohled na městské nebe během příští dekády zásadně změnit. A to, co dnes působí jako luxusní atrakce, se může stát běžnou součástí každodenního cestování.