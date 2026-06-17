Epidemie eboly v Kongu se může stát nejhorší v historii, varuje Africké CDC
17. 6. 2026 – 10:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Současná epidemie eboly v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem této nemoci v historii, pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu.
Uvedl to dnes ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) Jean Kaseya. Varoval také, že náklady na zvládnutí epidemie by mohly dosáhnout miliard dolarů, informovala agentura Reuters. Skupina velkých rozvinutých ekonomik G7 dnes na svém summitu ve Francii vyzvala ostatní země ke společnému postupu a k vyčlenění zdrojů.
Úřady v Kongu dosud zaznamenaly více než 800 případů nákazy vzácným kmenem Bundibugyo, proti němuž neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Nemoci zatím podlehlo 192 lidí. Virus se šíří ve třech provinciích na východě země. Nákaza se dostala i do Ugandy, která hlásí 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí.
"Pokud epidemii velmi brzy nezastavíme, bude horší než to, co jsme zažili v západní Africe a ve východním Kongu," řekl Kaseya během videokonference afrických hlav států. Odkazoval tak na epidemii z let 2014 až 2016 v Guineji, Libérii a Sieře Leone, která si vyžádala více než 11.000 obětí, a také na pozdější ohnisko nákazy v Kongu.
Podle Kaseyi naráží boj s epidemií na řadu problémů. Úřady sledují pouze asi 12 procent lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými. "To znamená, že stále neznáme skutečný rozsah epidemie," uvedl. Chybějí také týmy zajišťující bezpečné pohřby obětí i ochranné prostředky pro zdravotníky.
Představitel Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) Bruno Michon uvedl, že epidemie na východě Konga zatím nedosáhla vrcholu. Podle něj by mohlo trvat až rok, než se nemoc podaří dostat pod kontrolu.
Humanitární pracovníci se navíc potýkají s odporem části obyvatel vůči přísným hygienickým opatřením. Týmy IFRC podle Michona v posledních dnech čelily slovním útokům, výhrůžkám i fyzickému napadání.
Země G7 dnes vydaly prohlášení, ve které ostatní státy vyzývají k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. "Společně s našimi partnery pozorně sledujeme vývoj, abychom zajistili, že se tento nebezpečný virus nerozšíří přes hranice," citoval Reuters z prohlášení.
Africká CDC spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) žádá 518 milionů dolarů (10,7 miliard Kč) na financování společného plánu boje s epidemií. Kaseya varoval, že pokud se potřebné prostředky nepodaří získat během čtyř týdnů, mohou náklady vzrůst až na 1,5 miliardy dolarů (31 miliard Kč). Další odklad by podle něj mohl znamenat výdaje 7,5 miliardy dolarů (156 miliard Kč).
Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na dnešním jednání oznámil, že jeho země zvýší svůj příspěvek na boj s ebolou na 13,5 milionu dolarů (281 milionů Kč). Další mimořádnou pomoc přislíbila také Čína. Spojené státy se podle informací Reuters zavázaly poskytnout přes 700 milionů dolarů (14,6 miliardy Kč) a vyzvaly další země, aby se přidaly.