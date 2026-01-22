Emotivní koncert pro Patrika Hezuckého: Vzkaz od slavné herečky vhání slzy do očí
22. 1. 2026 – 9:30 | Magazín | Jiří Rilke
Ve švech praskající O2 aréna vzdala hold milovanému moderátorovi a nebyla nouze o chvíle, kdy se v očích leskly slzy.
Pondělí se v zaplněné O2 aréně změnilo ve festival emocí, vzpomínek, oslav radostného života ale i stále bolestivého žalu nad předčasným odchodem. Vzpomínalo se totiž na Patrika Hezuckého, milovaného moderátora, který zemřel po krátké těžké nemoci 5. prosince 2025.
Sám Patrik by si ale určitě nepřál žádné černočerné truchlení, večer se tak mísil v hořkosladkém stylu: Smích a slzy. A dojetí se zkrátka ubránit v některých chvílích prostě a dobře nešlo.
Třeba když se na plátně objevil osobní vzkaz, který Patrikovi, co v tu dobu ještě bojoval v nemocnici, poslala herečka Tatiana Dyková.
„Patriku, my se vůbec neznáme, párkrát jsme se letmo osobně setkali. Ale chci ti napsat, že možná nevíš, kolikrát jsi mě a i další filmaře provázel na ranní cestě na plac,“ psala.
„Já ti říkám kotva Leoše. Vedle tebe hopsá čertík a ty vždy svým klidem a nadhledem zaglosuješ,“ vysekla poklonu.
„Mám tě moc ráda a jsi mé duši přes éter nějak blízký… Takovej kámoš z děcáku. Objímám tě a posílám sílu od českých filmařů, co vás ráno poslouchají cestou na natáčení,“ zakončila.
A nebyla samozřejmě sama, Patrik dlouhé roky zlepšoval rána obrovskému davu lidí. Takových, kteří ho brali vlastně za kamaráda, ačkoliv se osobně nikdy nesetkali stejně jako Dyková, by se jistě našly tisíce.