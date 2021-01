EMA doporučila vakcínu AstraZeneca, Česko má přes 16 000 obětí covidu (AKTUALIZOVÁNO)

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny firmy AstraZeneca na trhu Evropské unie. V Česku počet obětí nemoci covid-19 od začátku epidemie přesáhl ve čtvrtek 16 000. Nově nakažených koronavirem přibylo 7937.

Ve čtvrtek bylo v Česku provedeno zhruba 24 600 PCR testů a 23 600 antigenních testů, což je v obou případech nejmenší počet od začátku týdne. Za poslední tři dny ubylo hospitalizovaných zhruba o čtyři stovky na čtvrtečních 5856, ve vážném stavu je 970 z nich. Pokles hospitalizací je přitom klíčový pro diskusi o opatřeních proti šíření nemoci.

Od loňského března bylo v Česku zaznamenáno zhruba 973 000 nakažených a 16 072 úmrtí. Počty nových případů nákazy v posledních dvou dnech ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne stouply. Počty nově nakažených i úmrtí za posledních 14 dní v přepočtu na 100 000 obyvatel má Česko třetí nejvyšší ze všech zemí Evropské unie.

Sedmadvacátého prosince bylo zahájeno očkování proti covidu-19, vakcínu dostávají zatím především zdravotníci a lidé ve věku nad 80 let. Celkem bylo zatím podáno zhruba 251 000 dávek vakcín, potřebnou druhou dávku zatím dostalo přes 28 000 lidí. Ve čtvrtek bylo očkováno 11 374 lidí, což je nejnižší počet podaných dávek vakcín za všední den od 11. ledna. Některé kraje musely v posledních dnech kvůli nedostatku vakcín přerušit očkování. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl České televizi, že očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.

Případy úmrtí nesouvisejí s vakcínou Pfizer/BioNTech, tvrdí EMA

Hlášené případy úmrtí po podání vakcíny firem Pfizer a BioNTech nesouvisejí s očkovací látkou, prohlásila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která sleduje vakcinaci v zemích Evropské unie a vedlejší účinky očkovacích látek.

Evropská komise schválila podmínečnou registraci vakcíny firem Pfizer a BioNTech pro unijní trh 21. prosince. Řídila se přitom doporučením, které vydala téhož dne EMA. Unijní agentura už tehdy upozornila, že vydáním doporučení její práce nekončí. "Budeme nadále sbírat a analyzovat data k bezpečnosti a účinnosti této vakcíny," uvedla tehdy.

Zhruba měsíc po začátku očkování v EU zveřejnila EMA první výsledky analýz. Podle ní žádné z úmrtí, které bylo ohlášeno po očkování vakcínou Pfizer/BioNTech, nesouvisí s podáním očkovací látky. Při hodnocení brali odborníci unijní agentury v potaz "přítomnost dalších zdravotních problémů a úmrtnost v dané věkové skupině v běžné populaci". "Případy nevyvolávají obavy z bezpečnosti (vakcíny)," uvedla EMA. Během prvního měsíce očkování se podle agentury neobjevily ani žádné vedlejší účinky či alergické reakce, které by nebyly při schvalování vakcíny známy.

Léková agentura EU doporučila registraci vakcíny AstraZeneky

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny firmy AstraZeneca na trhu Evropské unie. Očkovat by se jí měli lidé starší 18 let, není však zatím zcela jisté, jak vakcína funguje u lidí nad 55 let.

"Toto třetí souhlasné stanovisko dále rozšiřuje arzenál vakcín dostupných pro členské státy EU a EEA (Evropského hospodářského prostoru), s nímž mohou bojovat proti pandemii a ochránit své obyvatele," komentovala doporučení šéfka agentury Emer Cookeová. V minulých dnech se v německých médiích objevily informace o tom, že vakcína britsko-švédského výrobce není účinná pro lidi starší 65 let. Německá očkovací komise poté ve čtvrtek doporučila, aby se látka podávala jen lidem do 64 let. EMA konstatovala, že většina testů na přibližně 24 tisíc lidech zahrnovala dobrovolníky ve věku do 55 let.

Aby mohly unijní země začít po vakcínách firem Pfizer/BioNTech a Moderna používat i třetí očkovací látku, musí doporučení schválit Evropská komise. EU se ovšem v současnosti s firmou dohaduje, jaké množství dávek dodá členským zemím v prvním čtvrtletí. Zatímco unie trvá na původně dojednaných 80 milionech dávek, AstraZeneca hodlá s odkazem na výrobní potíže poskytnout necelou polovinu.

AstraZeneca, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, zatím neposkytla žádné přesvědčivé vysvětlení, proč nemůže v prvním čtvrtletí dodat slíbený počet dávek vakcíny proti covidu-19, řekla v rozhovoru se stanicí Deutschlandfunk předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Smlouva s britsko-švédskou společností podle ní obsahuje závazné objednávky.

Firma snížení dodávek zdůvodnila mimo jiné problémy ve své belgické továrně, kterou neměla vzhledem k údajně příliš pozdní objednávce EU čas připravit na zvýšenou výrobu.

Maďarské úřady schválily použití vakcíny čínské firmy Sinopharm

Maďarské regulační úřady schválily k použití vakcínu proti covidu-19 od čínského výrobce Sinopharm. Maďarský premiér Viktor Orbán odkázal na Srbsko, které minulý týden jako první evropská země začalo s hromadným očkováním čínskou vakcínou; od Sinopharmu Bělehrad dosud obdržel milion dávek.

Maďarsko již minulý týden nakoupilo ruskou očkovací látku Sputnik V a oznámilo i jednání s čínským výrobcem. Budapešť může dohodu se Sinopharmem podepsat okamžitě, jelikož má v čínský přípravek největší důvěru, uvedl Orbán. S jeho pomocí by pak mohlo Maďarsko naočkovat do března až 1,7 milionu lidí.

"Číňané mají s tímto virem nejdelší zkušenost, takže jsou nejspíš nejlépe informovaní," zdůvodnil Orbán svou důvěru v čínskou očkovací látku.

Pendleři nakonec od pondělí nemusí mít do Rakouska testy na covid

Povinné testování pendlerů na koronavirus při cestách do Rakouska, které mělo začít v pondělí 1. února, se zatím odkládá, uvedlo ministerstvo zahraničí. Podmínky tedy zůstávají stejné jako dosud, Češi pravidelně dojíždějící do práce či školy testy předkládat nemusejí. Jednání na toto téma budou pokračovat. Ministerstvo přitom ve čtvrtek avizovalo, že Rakousko od pondělí zavede povinné testování s tím, že testy nebudou smět být starší než 72 hodin.

Přeshraniční pracovníci musejí dokládat negativní testy na covid-19 při cestách do Německa. Zatímco v Sasku pendlerům postačují dva testy týdně, Bavorsko žádá nový rozbor každých 48 hodin. Německo od neděle považuje Českou republiku za vysoce rizikovou oblast, neboť počet nových případů na 100 000 obyvatel za sedmidenní období výrazně přesahuje dvě stovky.

O víkendu i na začátku týdne se tvořily na hranicích s Bavorskem dlouhé kolony, v průběhu týdne už byla situace lepší. O změně postoje spolková země neuvažuje.