Elon Musk se začal hádat s Tomem Hollandem o Odyssee, spletl si ale lidi
9. 7. 2026 – 10:49 | Komentáře | Aleš Smutný
Rasistická hysterie kolem nového snímku Christophera Nolana Odyssea se mimo jiné točí i na sociální síti X, jejíž majitel Elon Musk patří mezi odpůrce. Ve své další tirádě se opřel do herce Toma Hollanda, který ve filmu ztvárnil Odysseova syna Télemacha, tedy alespoň myslel, že uráží herce. Realita ale byla jiná.
Vše začal tweet Toma Hollanda, ve kterém napsal: „Další chvála od lidí, kteří – jaký šok – nejprve film viděli, než začali vynášet soudy.“ Na to Elon Musk velmi konstruktivně odpověděl: „Tom Holland je paroháč“ v narážkách na to, že ve filmu hraje i jeho manželka Zendaya. Když pomineme, že je podobné chování pod úroveň kohokoliv dospělého a že Muskovi, a nejen jemu, nejvíce vadí fakt, že Helenu hraje Lupita Nyong'o a je tedy v mytologické roli obsazena černoška, pro Muska je další ostudou fakt, že si spletl Hollandy.
Místo herce totiž reagoval na známého historika a spisovatele Toma Hollanda, který se navíc specializuje na středomořský starověk. Ten k chystanému filmu natočil jak krátký pořad, tak se o něm vyjadřuje se zájmem a akcentuje, že jde především o vysoce stylizované dílo, které pracuje se základními mytologickými prvky a dekonstruuje je. S naprostou jistotou tak můžeme říct, že se Tom Holland vyzná lépe nejenom v historii, a to i té, které se Odyssea věnuje, ale také v kinematografii a nejspíše i v lidských právech, u nichž Musk opakovaně selhává. I když zde hrozí, že se o sobě Tom Holland, historik, dozví, že je něco horšího než „paroháč“. Na to je ale ze své kariéry, která obsahuje i tvorbu televizních pořadů, zvyklý.