Elon Musk může být prvním bilionářem světa. Akcionáři Tesly rozhodnou dnes
6. 11. 2025 – 10:05 | Zprávy | Žanet Ka
Na výroční valné hromadě Tesly se dnes bude hlasovat o největším balíčku odměn v historii- v hodnotě jednoho bilionu dolarů. Pokud akcionáři návrh schválí a Musk splní přísné cíle, může během deseti let vydělat víc než kdokoli v dějinách byznysu.
Tento týden se v texaském Austinu uskuteční valná hromada akcionářů společnosti Tesla, na které se bude rozhodovat o novém kompenzačním plánu pro jejího generálního ředitele Elona Muska. Pokud bude návrh schválen, mohl by se Musk do roku 2035 stát prvním bilionářem na světě.
Plán, označovaný jako „CEO Performance Award 2025“, by Muska odměnil pouze v případě, že dokáže zvýšit tržní hodnotu Tesly ze současného jednoho bilionu dolarů na neuvěřitelných 8,5 bilionu. Společnost uvedla, že pokud Musk dosáhne všech výkonnostních milníků, „posune Teslu k tomu, aby se stala nejhodnotnější firmou v historii“.
Dvanáct kroků k bilionu
Balíček je rozdělen do dvanácti fází, takzvaných tranší, z nichž každá má své vlastní finanční a produktové cíle. První etapa počítá s dosažením tržní kapitalizace 2 bilionů dolarů, každá další navyšuje laťku o půl bilionu až po konečných 8,5 bilionu. S každým milníkem jsou spojeny konkrétní úkoly: od výroby 20 milionů elektromobilů přes spuštění 10 milionů aktivních předplatných autonomního řízení až po 1 milion komerčně provozovaných robotických taxíků a humanoidních robotů.
Aby Musk odměnu získal, musí navíc zůstat ve firmě nejméně sedm a půl roku a zajistit i plán nástupnictví. Pokud by se mu podařilo splnit všechny cíle, znamenalo by to, že Tesla bude mít srovnatelnou hodnotu jako Microsoft, Meta a Alphabet dohromady.
Napětí mezi akcionáři
Rozhodování o Muskově odměně ale není jednoznačné. Některé velké investiční fondy, například Norges Bank Investment Management, už oznámily, že budou hlasovat proti. „Jsme znepokojeni celkovou výší odměny i riziky spojenými s tak silnou koncentrací moci,“ uvedl fond ve svém prohlášení.
Naopak jiní velcí hráči, včetně společnosti Schwab, nakonec po váhání oznámili, že návrh podpoří, protože podle nich „zajišťuje rovnováhu mezi zájmy managementu a akcionářů“.
Tesla připomíná, že Musk neobdržel smysluplnou odměnu už osm let, protože jeho předchozí kompenzační plán z roku 2018 byl soudem v Delaware dvakrát zrušen. Právě kvůli těmto sporům nyní Tesla navrhla nové hlasování, které má zajistit, že Musk dostane zaplaceno bez ohledu na výsledek odvolání.
Cesta z Delaware do Texasu
Právní bitvy kolem Muskova platu měly i širší dopad. Po zrušení plánu z roku 2018 se Musk netajil kritikou delawarského soudu a začal prosazovat přesun sídla Tesly do Texasu. Jeho krok vyvolal vlnu reakcí i mezi dalšími velkými společnostmi. Vznikl trend označovaný jako #DExit, kdy některé firmy začaly zvažovat odchod z tradiční „mekky korporací“ v Delaware.
Jak poznamenal profesor Eric Talley z Kolumbijské univerzity: „Elon Musk má obrovskou gravitační sílu, která se vztahuje i na korporátní právo.“
Ať už bude výsledek hlasování jakýkoli, je jasné, že Muskův vliv přesahuje hranice automobilového průmyslu. Pokud se mu podaří naplnit ambiciózní cíle Tesly, mohl by vstoupit do dějin nejen jako vizionář, ale i jako první člověk v historii s osobním jměním přesahujícím jeden bilion dolarů.