Elitní pes totálně selhal v policejních zkouškách: Od kriminálníků chtěl podrbat na břiše.
6. 4. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Měl se stát ostrým policejním psem, ale nakonec se z něj vyklubal úplný pacifista.
Snad není nikdo, v kom by skvadra policejních psů nebudila respekt: Ostří, nabroušení trhači připravení na nejmenší povel vyrazit do akce a zpacifikovat kriminální živel. Zvířata samozřejmě nejdřív prochází intenzivním výcvikem a svou způsobilost pak musí prokázat při zkouškách – prakticky stejně jako jejich lidští parťáci.
V australském Queenslandu se ale, jak připomíná deník The Telegraph, v roce 2017 objevil pes, který se zcela minul kariérou. Německý ovčák Gavel pochází z elitního rodokmenu a čekalo se, že si policejní zkoušky podmaní levou zadní, jenže nakonec se ukázalo, že potírání zločinu opravdu nebude jeho posláním.
Byl totiž prostě a dobře příliš hodný. Místo toho, aby cvičitele, kteří předstírali, že jsou prchající pachatelé, nemilosrdně pacifikoval, za nimi pelášil, hodil sebou na zem a požadoval podrbat na břiše.
Některého kriminálníka by tak možná zdržel a rozptýlil dost na to, aby stihly dorazit posily, většinou se ale nejedná o úplně ideální policejní postup. A jelikož Gavel zkrátka odmítal útočit, bylo jasno: U policie to prostě nepůjde.
Jeho přátelskost a přítulnost mu ale nakonec vynesla ještě daleko lepší flek: Z Gavela se stal „místokrálovský pes“ guvernéra Queenslandu.
Ne, nic takového předtím neexistovalo – jedná se o speciální funkci, kterou guvernér, který si Gavela velmi oblíbil, vytvořil speciálně pro něj. Přítulný německý ovčák má tak nyní práci, která daleko lépe odpovídá jeho povaze: V honosném guvernérském sídle vítá oficiální hosty i turisty, mile jim zlepšuje náladu a dělá jim společnost – občas i při oficiálních setkáních.
„Už nám vyrostl ze čtyř ceremoniálních oblečků, změnil kariéru a přinesl obrovskou radost do života guvernéra, jeho ženy, veškerého personálu i tisíců návštěvníků našeho sídla,“ potvrzuje mluvčí úřadu guvernéra.
Gavelem by se nakonec mohla inspirovat i celá řada lidí: K čemu se trápit na profesní cestě, ke které se prostě a dobře nehodíme, když na jiném místě skvěle vynikne náš přirozený talent?