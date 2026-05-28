Elišku loni vystřídala Viktorie, Jakub drží prvenství nejoblíbenějších jmen

28. 5. 2026 – 14:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku.

Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77.600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.

Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.

Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.

Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo 25krát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s 19 prvenstvími. Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, 15 Tereza a 13 letos sesazená Eliška.

Nejčastější jména novorozenců:

  2025 dívky 2025 chlapci 2024 dívky 2024 chlapci
1. Viktorie Jakub Eliška Jakub
2. Eliška Matyáš Viktorie Matyáš
3. Sofie Jan Sofie Jan
4. Anna Adam Anna Adam
5. Natálie Matěj Natálie Matěj
6. Amálie David Amálie David
7. Ema Vojtěch Ema Vojtěch
8. Laura Oliver Tereza Filip
9. Julie Dominik Laura Dominik
10. Rozálie Daniel Adéla Tomáš

Zdroj: ČSÚ

Zdroje:
ČTK

