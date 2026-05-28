Elišku loni vystřídala Viktorie, Jakub drží prvenství nejoblíbenějších jmen
28. 5. 2026 – 14:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku.
Eliška skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77.600 dětí, nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici.
Důvodem střídání v čele žebříčku dívčích jmen nebyl výrazný nárůst u Viktorie, ale pokles u jména Eliška. Viktorii loni rodiče vybrali pro 1193 narozených dívek, proti roku 2024 je to nárůst o 52. Elišek loni přibylo 1125, o rok dříve to bylo 1361.
Do sedmého místa žebříčku jsou místa stabilní. V desítce nejoblíbenějších jmen loni vystřídala Julie s Rozálií jména Tereza a Adéla. Mezi desítkou chlapeckých jmen jsou nově Oliver a Daniel, tato jména nahradila Filipa a Tomáše.
Jméno Jan je jediné, které se od roku 1950 nepřetržitě drží mezi deseti nejoblíbenějšími, z toho bylo 25krát na první místě. Po loňském vítězství ho následuje Jakub s 19 prvenstvími. Oblíbené bylo i jméno Petr, které dnes už není ani v TOP 20. U dívčích jmen má 25 prvenství jméno Jana, 15 Tereza a 13 letos sesazená Eliška.
Nejčastější jména novorozenců:
|2025 dívky
|2025 chlapci
|2024 dívky
|2024 chlapci
|1.
|Viktorie
|Jakub
|Eliška
|Jakub
|2.
|Eliška
|Matyáš
|Viktorie
|Matyáš
|3.
|Sofie
|Jan
|Sofie
|Jan
|4.
|Anna
|Adam
|Anna
|Adam
|5.
|Natálie
|Matěj
|Natálie
|Matěj
|6.
|Amálie
|David
|Amálie
|David
|7.
|Ema
|Vojtěch
|Ema
|Vojtěch
|8.
|Laura
|Oliver
|Tereza
|Filip
|9.
|Julie
|Dominik
|Laura
|Dominik
|10.
|Rozálie
|Daniel
|Adéla
|Tomáš
Zdroj: ČSÚ