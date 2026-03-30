El Niño, jaké nemá obdoby: Přijde nejteplejší rok v celé historii, předpovídají odborníci

30. 3. 2026 – 8:25 | Magazín | BS

Výsledky nových měření hovoří jasně: Teplá fáze oceánských proudů letos převládne a počasí v celém světě tomu bude odpovídat.

V tropickém Pacifiku zcela běžně už odnepaměti kolísá studená a teplá fáze vody. Jevům se přezdívá slovy, které se v poslední době skloňují v různých předpovědích a zprávách o klimatu čím dál tím častěji. Řeč je o teplém El Niño a studené La Niña.

Situace ale samozřejmě ani omylem není až tak jednoduchá: Střídání teplých a studených výkyvů není pravidelné a cyklus většinou trvá mezi dvěma až sedmi lety. A jelikož Země je jeden obrovský, velmi provázaný systém, oceánské vlivy se pak odráží i v proudění vzduchu a srážek v atmosféře prakticky na celém světě.

Že letos přijde teplý El Niño, už vědci předpokládají delší dobu, nejnovější simulace a studie ale odhadují, že se chystá pořádný silák: Teplotní odchylka ve zkoumaném regionu Pacifiku by mohla dosáhnout až +2,5 °C, což, pokud by to nebylo jasné, je opravdu hodně.

Jakmile dokáže El Niño oteplit vodu o víc než o dva stupně, vědci už hovoří o "super El Niñu". Dva a půl stupně by mohlo být nejteplejší El Niño vůbec – a nebo alespoň jedno z nejteplejších.

Je ale nutné doplnit, že se v současné chvíli samozřejmě ještě nemůžeme bavit o jistotě: Předpovědi z jara pro druhou polovinu roku se nemusí stoprocentně vyplnit. Na druhou stranu lze už nyní zaznamenat slábnutí tropických větrů, které zajišťují promíchávání vody. A když se oceán promíchá méně, zůstane ve svrchních vrstvách mimořádně teplá.

Pravděpodobnost vzniku teplého jevu je podle Světové meteorologické organizace (WMO) i podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) nadpoloviční a stále roste. Server Severe Weather už hovoří prakticky o jistotě.

Realita měření navíc hovoří jasně. Už nyní je oceán teplejší než kdy dřív, a to jsme teprve v přechodové fázi.

Co se nakonec bude doopravdy dít, ještě uvidíme. Počasí ale není jev, který by se měnil lusknutím prstů: Odezva atmosféry následuje po oceánském dění s jistým odstupem. Pokud se tedy predikce naplní a El Niño, jak bývá obvyklé, nastoupí okolo léta, zesílí na podzim a vyvrcholí v zimě, všimneme si oteplení už ke konci letošního roku, ale plný účinek přijde až v tom příštím.

Rok 2027 by tak měl velmi výrazně nakročeno k tomu stát se nejteplejším v historii měření. Tento titul prozatím drží předloňský rok 2024.

Tagy:
počasí oteplování předpověď oteplení El Niño weather
Zdroje:
čt24, NOAA, Novinky, WMO, severe-weather.eu
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

