El Niño, jaké nemá obdoby: Přijde nejteplejší rok v celé historii, předpovídají odborníci
30. 3. 2026 – 8:25 | Magazín | BS
Výsledky nových měření hovoří jasně: Teplá fáze oceánských proudů letos převládne a počasí v celém světě tomu bude odpovídat.
V tropickém Pacifiku zcela běžně už odnepaměti kolísá studená a teplá fáze vody. Jevům se přezdívá slovy, které se v poslední době skloňují v různých předpovědích a zprávách o klimatu čím dál tím častěji. Řeč je o teplém El Niño a studené La Niña.
Situace ale samozřejmě ani omylem není až tak jednoduchá: Střídání teplých a studených výkyvů není pravidelné a cyklus většinou trvá mezi dvěma až sedmi lety. A jelikož Země je jeden obrovský, velmi provázaný systém, oceánské vlivy se pak odráží i v proudění vzduchu a srážek v atmosféře prakticky na celém světě.
Že letos přijde teplý El Niño, už vědci předpokládají delší dobu, nejnovější simulace a studie ale odhadují, že se chystá pořádný silák: Teplotní odchylka ve zkoumaném regionu Pacifiku by mohla dosáhnout až +2,5 °C, což, pokud by to nebylo jasné, je opravdu hodně.
Jakmile dokáže El Niño oteplit vodu o víc než o dva stupně, vědci už hovoří o "super El Niñu". Dva a půl stupně by mohlo být nejteplejší El Niño vůbec – a nebo alespoň jedno z nejteplejších.
Je ale nutné doplnit, že se v současné chvíli samozřejmě ještě nemůžeme bavit o jistotě: Předpovědi z jara pro druhou polovinu roku se nemusí stoprocentně vyplnit. Na druhou stranu lze už nyní zaznamenat slábnutí tropických větrů, které zajišťují promíchávání vody. A když se oceán promíchá méně, zůstane ve svrchních vrstvách mimořádně teplá.
Pravděpodobnost vzniku teplého jevu je podle Světové meteorologické organizace (WMO) i podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) nadpoloviční a stále roste. Server Severe Weather už hovoří prakticky o jistotě.
Realita měření navíc hovoří jasně. Už nyní je oceán teplejší než kdy dřív, a to jsme teprve v přechodové fázi.
Co se nakonec bude doopravdy dít, ještě uvidíme. Počasí ale není jev, který by se měnil lusknutím prstů: Odezva atmosféry následuje po oceánském dění s jistým odstupem. Pokud se tedy predikce naplní a El Niño, jak bývá obvyklé, nastoupí okolo léta, zesílí na podzim a vyvrcholí v zimě, všimneme si oteplení už ke konci letošního roku, ale plný účinek přijde až v tom příštím.
Rok 2027 by tak měl velmi výrazně nakročeno k tomu stát se nejteplejším v historii měření. Tento titul prozatím drží předloňský rok 2024.