EK vydá tento týden pokyny pro aerolinky ohledně leteckého paliva, uvedla mluvčí
4. 5. 2026 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská komise vydá tento týden pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva, uvedla mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má podle mluvčí plný přehled o tom, co se děje, a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy.
"Od začátku krize se každý týden setkáváme se zástupci členských států, průmyslu, Mezinárodní agentury pro energii a dalšími zúčastněnými stranami," reagovala na dotazy novinářů Itkonenová. Další zasedání takzvané koordinační skupiny pro ropu se koná tento čtvrtek. Mechanismus sdílení informací podle ní funguje dobře a přinesl větší transparentnost.
Pokud jde o komerční zásoby leteckého paliva, komise dostává informace od leteckých společností a dalších relevantních aktérů. Ti ale nejsou povinni tyto informace sdílet. "Není tedy na Evropské komisi, aby se vyjadřovala k tomu, kolik leteckého paliva společnosti nebo členské státy mají. Musíme respektovat obchodní tajemství a také nemáme přístup k soukromým smlouvám," dodala mluvčí.
Něco jiného jsou podle Itkonenové strategické zásoby ropy, kdy mají státy podle unijní směrnice jasně definováno, kolik a jaký typ zásob musí uchovávat.
"Myslím, že nikdo neví, jak dlouho tato situace ještě potrvá. Takže to nejlepší, co můžeme udělat a co děláme, je připravit se na všechny eventuality. A zde je naprosto klíčová úzká koordinace a spolupráce s našimi členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami," doplnila mluvčí unijní exekutivy.
Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá letecké palivo už jen na asi šest týdnů. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Průliv je nyní zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.