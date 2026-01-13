Einstein v sukních: Proč tahle vědkyně šokuje fyziky po celém světě
13. 1. 2026 – 13:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Postavila si letadlo dřív, než mohla řídit auto, odmítla milionovou nabídku univerzity a dnes patří k nejvýraznějším tvářím teoretické fyziky. Sabrina Gonzalez Pasterski, často označovaná jako další Einstein, se snaží odpovědět na jednu z největších otázek lidstva: co když je celý vesmír jen hologram?
Někteří vědci mění obor. Jiní mění způsob, jak o něm přemýšlíme. A pak jsou výjimky, u nichž se objevuje otázka, zda náhodou nemění samotný obraz reality. Sabrina Gonzalez Pasterski patří právě do té poslední kategorie. Ve světě fyziky se o ní mluví jako o dalším Einsteinovi – ne kvůli mediální senzaci, ale kvůli tomu, na jak zásadních otázkách pracuje a jak rychle se k nim dokázala dostat.
Její životopis působí skoro neuvěřitelně. Letadlo si postavila dřív, než většina lidí poprvé sedne za volant, doktorát získala na Harvardu a dnes vede výzkum, který se snaží popsat celý vesmír jako hologram. Přesto nepůsobí jako odtržený génius uzavřený v laboratoři. Naopak – její práce stojí na propojování lidí, oborů a myšlenek.
Od kokpitu k základům reality
Pasterski se narodila v Chicagu v roce 1993 a její první velkou vášní bylo letectví. V devíti letech začala s pilotním výcvikem, ve dvanácti stavěla vlastní letadlo a ještě jako teenagerka na něm sama létala. Dlouho to vypadalo, že její budoucnost patří leteckému inženýrství a kosmonautice.
Když v sedmnácti letech nastoupila na MIT, začala si ale uvědomovat, že ji víc než konstrukce strojů zajímají otázky, na které zatím nikdo nezná odpověď. Postupně přešla k fyzice a studium zakončila jako nejlepší studentka ročníku s perfektním hodnocením. Následoval doktorát na Harvardu, kde se podílela na objevu spinového paměťového efektu – práce, kterou později citoval i Stephen Hawking.
Právě v této době se kolem ní začala objevovat přezdívka další Einstein. Sama ji nikdy nevyhledávala a spíš ji brala jako zátěž. O to víc se soustředila na samotnou vědu. Po působení na Princetonu přišla nabídka za více než milion dolarů od prestižní univerzity, kterou odmítla. Místo toho si vybrala Perimeter Institute for Theoretical Physics, jedno z mála míst na světě, kde stojí teoretická fyzika skutečně v centru všeho dění.
Vesmír jako hologram a budoucnost fyziky
Na Perimeteru Pasterski založila a vede Celestial Holography Initiative. Projekt, který se snaží sjednotit kvantovou mechaniku a obecnou relativitu, tedy dvě teorie, jež popisují svět skvěle, ale každá jiným jazykem. Základní myšlenka zní odvážně: náš trojrozměrný vesmír může být popsán jako hologram vznikající na jeho hranici.
Celestial holografie vychází z fyziky černých děr, strunové teorie a kvantové gravitace. Nejde jen o jednu novou teorii, ale o širší rámec, který umožňuje, aby spolu různé obory mluvily stejným jazykem. Právě to Pasterski považuje za klíčové. Velké objevy podle ní nevznikají v izolaci, ale ve chvíli, kdy se propojí různé perspektivy a lidé jsou ochotni sdílet i nehotové myšlenky.
Její práce má podporu silných institucí a mezinárodních týmů, ale zároveň zůstává otevřená veřejnosti. Pasterski se nebojí mluvit o složitých tématech srozumitelně a přemýšlí i o tom, jak mohou nové nástroje, včetně umělé inteligence, změnit způsob, jakým se fyzika dělá.
Na konci se tak znovu vrací otázka, zda je opravdu dalším Einsteinem. Možná ano, ale jiným způsobem. Ne jako osamělý génius s křídou u tabule, ale jako vědkyně, která spojuje lidi, teorie a nápady do jednoho celku. A pokud má mít budoucnost fyziky svou ikonickou tvář, je dost možné, že bude mít podobu někoho, kdo začínal v kokpitu malého letadla a dnes přemýšlí o tom, zda celý vesmír není jen dokonale promyšlený hologram.