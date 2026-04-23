Egypt vydal další tajemství: tahle mumie ovšem šokovala i zkušené archeology
23. 4. 2026 – 7:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
V srdci Egypta archeologové učinili ohromující objev, který přepisuje dějiny. Zlaté jazyky v ústech mumií, vzácný papyrus s textem z Ilias a nečekaná směs pohřebních rituálů odhalují fascinující svět, kde se prolínaly egyptské a řecko-římské tradice.
Mimořádný objev, který bere dech, přichází ze srdce starověkého Egypta. V oblasti El-Bahnasa v provincii Minjá, asi 190 kilometrů jižně od Káhiry, archeologové odkryli pohřebiště, jaké nemá obdoby. Lokalita známá ve starověku jako Oxyrhynchus už dlouho fascinuje badatele svými poklady, ale to, co se podařilo odhalit nyní, posouvá naše chápání minulosti na zcela novou úroveň. Vědci z Barcelonské univerzity a Institutu starověkého Předního východu zde narazili na fascinující směsici rituálů, která odhaluje nejen způsob pohřbívání, ale i hluboké duchovní představy tehdejších lidí.
Na první pohled zaujmou především mumie uložené v dřevěných rakvích. Některé z nich jsou stále zabalené v lněných tkaninách zdobených precizními geometrickými vzory, které působí téměř moderně. Ještě větší překvapení ale čekalo uvnitř. Archeologové objevili drobné jazyky ze zlata a jeden z mědi, pečlivě vložené do úst zesnulých. Tento znepokojivý a zároveň fascinující detail odkazuje na víru, že mrtví budou schopni promlouvat i v posmrtném životě. Když k tomu přidáme stopy zlatého plátku na hlavách mumií, které se dodnes třpytí ve světle, je jasné, že šlo o pohřby mimořádného významu.
Vzácný papyrus a překvapivé spojení kultur
Skutečná senzace ale přišla v okamžiku, kdy vědci otevřeli jednu z mumií a našli uvnitř papyrus. A ne ledajaký. Text obsahuje část druhé knihy Homérovy Ilias, slavného díla, které popisuje hrdiny trojské války. Tento objev je naprosto výjimečný. Ukazuje, že řecká kultura a literatura měla v Egyptě mnohem silnější vliv, než se dosud předpokládalo, a že byla součástí života i smrti místních obyvatel. Je to fascinující důkaz kulturního propojení světa, který byl před více než tisíci lety mnohem kosmopolitnější, než si dnes dokážeme představit.
Další nálezy tuto teorii jen potvrzují. V jižní části lokality archeologové odkryli malé figurky z terakoty a bronzu. Mezi nimi nechybí zobrazení boha Harpokrata, někdy jako jezdce, ani postava připomínající Kupida. Tyto drobné předměty působí nenápadně, ale ve skutečnosti vyprávějí příběh o prolínání egyptských a řecko-římských tradic, které se zde spojily do jedinečné podoby.
Tajemné rituály, spalování i stopy dávného zločinu
Jakoby to nestačilo, výzkum odhalil také vápencový komplex se třemi komorami, který skrýval další šokující detaily. V jedné z nich byla nalezena velká nádoba s kremovanými ostatky dospělého člověka, doplněná kostmi kojence a dokonce i hlavou zvířete, vše pečlivě zabalené do látky. V jiné komoře ležely ostatky dvou lidí smíchané se zvířecími kostmi. Tento neobvyklý mix naznačuje, že místní obyvatelé kombinovali různé pohřební rituály, od tradiční mumifikace až po spalování, což je pro Egypt poměrně netypické.
Do příběhu však vstupuje i temnější kapitola. Části pohřebiště nesou jasné stopy po dávném vykrádání. Rakve byly poničené, komory narušené a mnohé ostatky se dochovaly jen v žalostném stavu. Přesto ani tyto škody nedokázaly zcela zničit hodnotu nálezů. Naopak, i v tomto stavu poskytují přímý a autentický pohled na rituály, o nichž jsme dosud věděli jen z textů.
Tento objev není jen dalším archeologickým nálezem. Je to okno do světa, kde se mísily kultury, víra a tradice, a kde lidé věnovali smrti stejnou pozornost jako životu. El-Bahnasa tak znovu potvrzuje, že starověký Egypt stále skrývá tajemství, která čekají na své odhalení. A pokud jsou všechny tak fascinující jako toto, máme se rozhodně na co těšit.