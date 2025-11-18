Dvoupatrové domy, vaření i děti mezi kolejemi. Dillí má nádraží, kde lidé žijí přímo na nástupišti
18. 11. 2025 – 13:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to působí jako scéna z filmu, kde se mísí dva světy, které by se jinak nikdy neměly potkat. Vlak pomalu vjíždí do dillíské stanice Azadpur, lidé se tlačí u otevřených dveří, volají na sebe, nesou tašky, děti i kufry… a hned vedle nich stojí dvoupatrové domky z cihel a plechu, v nichž se odehrává běžný život rodin i jednotlivců.
Ženy tu na malých kamínkách míchají jídlo a vůně koření se mísí s kovovým zvukem brzdy přijíždějícího vagónu. Muži sedí na charpajích – provázkových postelích, které si přinesli z domova – a sledují ruch jako kdyby to byla obyčejná ulice. A děti? Ty si bezstarostně hrají kuličky jen pár kroků od kolejí, jako by to byla obyčejná prolézačka a ne místo, kde projíždí tisíce tun oceli.
Tohle je domov a každodenní realita stovek lidí, kteří žijí přímo na nástupišti – ve světě, který na okamžik zaskočí i samotnou Indii.
Některé příbytky mají dokonce dvě patra. Lidé tu vaří, spí, pracují, vychovávají děti. A vlaky? Ty projíždějí jen pár metrů od jejich dveří.
Jak mohlo něco takového vzniknout v hlavním městě Indie? A proč to nikdo neřeší?
Nástupiště jako adresa. Pro mnohé jediná, kterou mají
Podle indických médií žijí na nádraží Azadpur převážně migranti z chudších severních států – Uttarpradéš a Bihár. Jsou to lidé, kteří přišli do Dillí pracovat v blízké průmyslové zóně nebo ve slavném velkoobchodním tržišti Azadpur Mandi, jednom z největších v Asii.
Jenže realita v Dillí je neúprosná: pokud nemáte peníze na nájem, nemáte kde bydlet.
Oficiální přístřeší není dost. Byty ze sociálních programů se dostanou jen k malé části rodin. A i kdyby ano, většina těchto bytů stojí na úplné periferii – hodinu či dvě cesty od míst, kde lidé pracují. Kdyby odešli, ztratili by jediný zdroj obživy.
A tak zůstali tam, kde to aspoň trochu dávalo smysl: poblíž kolejí, později přímo na kolejišti a nakonec přímo na nástupišti.
Někteří tu žijí roky. Jiní celé dekády.Pro ně to není „ilegální tábor“, ale domov, který možná není bezpečný, ale je jejich.
Každodenní život u kolejí. Domácnost v rytmu projíždějících vlaků
Virální video, které sdílel účet @NCIBHQ, nabízí obraz, který se jen tak nevidí. Mezi cestujícími stojí:
- cihlové domky a boudy z plachet,
- postele, dětské kočárky a lahve s vodou,
- malé obchůdky – holičství, opravny, prodej drobností,
- ženy vařící na plynových hořácích,
- muži spravující kola a boty,
- děti běhající mezi vlaky jako po dvorku.
Některé rodiny mají dokonce malý oltář, malované stěny, barevné závěsy. Nástupiště tak působí jako vesnice bez střechy, kde jediným plotem je vyznačená hrana peronu.
A přestože se na sociálních sítích objevují vzteklé komentáře, realita je mnohem složitější. Tito lidé nechtějí blokovat železnici. Oni prostě nemají kam jinam jít a žijou v naprosto otřesných poměrech.
Pro cestující chaos. Pro obyvatele riziko na každém kroku
Cestující si stěžují na zavazadla na zemi, děti pobíhající mezi kolejemi, přelidněný prostor. Pro ně je Azadpur symbolem nepořádku a nebezpečí.Uvědomění tady mění myšlení: Jaký musí být život, když víte, že vaše dítě se při cestě do školy musí vyhnout rozjetému vlaku?
Starší obyvatelé Azadpuru potvrdili, že na trati došlo k nespočtu nehod – a ano, i smrtelných.
Je tu nečistota, hluk, chaos. Ale hlavně strach, který se stal rutinní součástí dne.
„Tohle tu je dvacet let.“ Vláda o problému ví, ale nic se neděje
Indické dráhy přiznávají, že jde o „neoprávněné obsazení železniční půdy“ – ale dodávají, že řešení je mimořádně komplikované.
Každý pokus o vystěhování vyvolává protesty, média se ptají, kam mají lidé jít, a vláda nemá připravené alternativy, které by:
- byly blízko zaměstnání,
- byly dostupné,
- umožnily rodinám přežít.
Navíc Azadpur není výjimka. Podobná situace existuje i na stanici Sarai Rohilla a na desítkách míst podél tratí po celém Dillí.
Jeden komentář pod virálním videem to shrnul hořce přesně: „Proč se jich vláda bojí? Protože jich je moc.“
Dillí jako město dvou světů
Na jedné straně stojí mrakodrapy, luxusní čtvrti, klimatizovaná metro, na druhé lidé žijící v domcích z plachet na nástupištích vlaků.
Azadpur je zkratka reality, o které se mluví nerado:
- sociální nerovnosti,
- nedostupnost bydlení,
- migrace za prací,
- neschopnost státu nabídnout řešení,
- a každodenní boj o přežití.
Je to místo, kde se střetává představa moderní Indie s tím, co zůstalo až příliš dlouho bez povšimnutí.
Co z toho plyne? Zřejmě otázka, která nezmizí s dalším vlakem
Možná si říkáte, proč by nás měl zajímat jeden slum na druhém konci světa. Jenže příběh Azadpuru je mnohem víc než indická realita. Co se může stát se společností, která nemá místo pro své nejchudší? A co uděláme, když se realita přestane schovávat — a objeví se přímo na nástupišti, kde ji vidí každý?
Azadpur není jen o Indii. Je to připomínka, že i u nás existují lidé, kteří žijí na hraně, jen o nich nekolují virální videa.
Možná proto ten obraz dvoupatrového domku na peronu tak hluboce zasáhl.Ukazuje totiž to, co se snažíme nevidět: že když lidé nemají střechu nad hlavou, najdou si ji kdekoliv — i kdyby to bylo mezi kolejemi.