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Dvořák dle předsednictva ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku dostatečně

15. 7. 2026 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Dvořák dle předsednictva ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku dostatečně
Filip Dvořák zdroj: Profimedia
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Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák na dnešním jednání předsednictva ODS neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku.

Všichni jeho členové podpořili další postup směřující k tomu, aby nebyl kandidátem strany do zastupitelstva Prahy 1, uvedla ODS v tiskové zprávě. Podle stanov schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek. Podle Seznam Zpráv Dvořák po otci, který pracoval jako lékař-porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák pro ČTK poté večer uvedl, že ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem, čehož důkazem je, že není obviněn ani vyšetřován.

"Po projednání věci předsednictvo ODS dospělo k závěru, že poskytnutá vysvětlení neobjasnila všechny přetrvávající otázky natolik, aby rozptýlila pochybnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost ODS i její volební výsledek v nadcházejících volbách na Praze 1," uvedla strana večer v tiskové zprávě.

Předseda občanských demokratů Martin Kupka dnes dopoledne novinářům řekl, že vedení ODS bude postupovat tak, aby Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a že stále doufá v to, že se k tomu tak politik postaví i sám. K rezignaci ho vyzvali i v Praze působící místopředseda ODS a kandidát strany na primátora Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala.

"Oblastní rada ODS Praha 1 mě jednoznačně podpořila, předseda Kupka mě naopak na kandidátce nechce. Uvidíme, co bude dál. Já si jednoznačně stojím za tím, že jsem ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem. Důkazem je, že nejsem z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován," sdělil Dvořák dnes večer ČTK.

"Tlak předsedy strany na mé odstoupení z kandidátky na základě článků v médiích považuji do budoucna za nesmyslný precedens, který bude ODS pouze poškozovat," doplnil.

Výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku. Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.

Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Specializuje se na požární bezpečnost staveb a analýzy v oblasti urbanizace, dopadů stavebního zákona a dopadů regulatorních opatření na podnikání a hospodářství. Byl členem Uhelné komise vlády, zabývá se také dopady energetické transformace.

Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Působí také jako místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

Tagy:
ODS Praha obce ČR volby
Zdroje:
ČTK

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