Dva Američané koukají za milion korun na všechny zápasy MS ve fotbale za sklem na Times Square
17. 6. 2026 – 12:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Američané Kevin Kotoko a Austin Franklin si aktuálně žijí sen každého fotbalového fanouška.
Nejenže mají čas sledovat všech 104 zápasů na mistrovství světa, ale navíc za to dostanou štědrou odměnu 50.000 dolarů (milion korun). Má to však háček: sedí v prosklené kóji na Times Square v centru New Yorku, kde zase na oplátku sleduje celý svět je.
Kotoko a Franklin koukají na fotbal pod "dohledem" kolemjdoucích či lidí na sociálních sítích v rámci propagační akce americké televize Fox Sports, jež chce vyvolat zájem o své placené vysílání z turnaje. Dvojice uspěla v castingu mezi tisícovkami zájemců o to, co Fox nazvala "prací, jež se vyskytne jednou za život".
"Sedím na gauči a koukám na fotbal - je to zábava," řekl listu Guardian Franklin. Jeho kolega Kotoko kvůli této příležitosti nechal své práce číšníka na Floridě: "Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál, a v pátek jsem jim řekl, že to byl můj poslední den."
Dvojice fanoušků nemá za "úkol" jen koukat na zápasy. Očekává se od ní, že bude vytvářet obsah na sociálních sítích a komunikovat s ostatními fotbalovými příznivci.
"Je to trochu jako Truman Show," řekl Franklin s narážkou na film z roku 1998, jehož hlavní hrdina v podání Jima Carreyho žije svůj život nevědomky ve filmových kulisách sledován televizními diváky. "Někdy i zapomenu, kde jsem. Koukám pár minut na zápas, potom se podívám na Kevina a zjistím, že před námi stojí lidé. Většinou na nás kouká tak 30 lidí, je to zvláštní zážitek."