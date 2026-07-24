Dukla se cítí být poškozená, soudní cestou bude žádat náhradu škody
24. 7. 2026 – 8:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražská Dukla se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace (LFA) o doplnění první ligy Artisem Brno.
Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody, uvedl na dnešní tiskové konferenci před pátečním startem druhé nejvyšší soutěže majitel klubu Matěj Turek. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
Vedení klubu z Julisky je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčené, že Dukla po vyloučení Karviné z první ligy za ovlivňování výsledků měla jako sestupující z nejvyšší soutěže dostat při doplnění přednost před náhradníky z druhé ligy. Podle Turka byla účelová novela řádů Fotbalové asociace ČR, která následovala krátce poté, co Dukla podala svůj podnět.
"My se k tomu už nechceme moc vracet, nechceme tím trávit čas. Platí, že podle našeho názoru jsme byli poškození a budeme soudní cestou žádat náhradu škody," uvedl dnes Turek.
Rozdíl v působení klubu mezi první a druhou ligou se podle něj dá snadno spočítat. "Jsou to známá čísla stejná pro všechny. Řádově několik desítek milionů," řekl majitel Dukly.
Dukla je podle bookmakerů po Karviné druhým největším favoritem na postup. Podle trenéra Pavla Šustra není správné, že slezský konkurent smí druhou ligu hrát. "V pořádku to není. Karviné se dokázalo, že uplácela a ovlivňovala zápasy. Proto by podle mě neměla působit v profesionálních soutěžích. To je můj čistě soukromý názor," uvedl kouč.
Administrativní bitvu o setrvání v nejvyšší soutěži Dukla prohrála. "Nastala kombinace více věcí, ale ve velkém obrázku to pokládám za nedůležitou epizodu. Nechci tím moc trávit svou psychickou energii. Baví mě budovat," řekl Turek.
"Do nové sezony máme dvě hlavní výzvy. Jednak potvrzovat roli favorita a získávat body, což určitě nebereme jako samozřejmost. Uděláme všechno pro to, aby to tak skutečně bylo. Podobně chceme potvrdit dominanci na tribunách, protože patříme mezi druholigové kluby, které mají výrazně nadprůměrnou návštěvnost. Budeme dělat další kroky, abychom ji zvyšovali," dodal majitel.
Kádr prošel po sestupu další velkou obměnou. "Hráči jako Čermák, Gilbert, Purzitidis, Hunal či Milla chtěli zůstat v první lize a využili, že o ně byl zájem. Přišla spousta nových. Třeba Matěj Hanousek zapadl hned, je to profík a hotový hráč. Jsou s námi Schánělec a Lilling ze Sparty. Věřím, že pro nás budou přínosem, stejně jako všichni ostatní. Vracejí se Ambler a Šebrle, zajímaví jsou noví Tessilimi a Rotundo. Máme i zkušené, bude to o celém týmu," řekl trenér Šustr.
Mužstvo jako kapitán povede obránce Jaroslav Svozil, který před osmi lety vyhrál druhou ligu s Opavou. "Nevím, jestli znám klíč k postupu. Tehdy jsme hodně těžili z týmovosti a neupínali se na dlouhodobý cíl, ale šli zápas od zápasu. Myslím, že teď s Duklou to bude fungovat stejně. Soustředit se na každý zápas a sbírat body, kolikrát asi i na úkor hezkého fotbalu," řekl Svozil.