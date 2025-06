Důchodci, pozor: Tohle je legální zbraň proti drahotě, většina o ní nemá tušení

27. 6. 2025 – 14:00 | Zprávy | Anna Pecena

Držíte důchod v kapse, ale z peněženky pořád mizí? Senior Pas je vaše tichá zbraň. Zdarma a jednoduše přináší slevy od potravin po wellness. Tohle je ten trik, který nechtějí, abyste znali.

Zázračná kartička, kterou nikdo nenabízí

Senior Pas není novinka, ale teprve teď se o něm začíná opravdu mluvit. Je určen všem obyvatelům České republiky starším 55 let a to bez ohledu na to, jestli už pobírají důchod. Nezáleží ani na tom, jestli žijete v Praze, na vesnici nebo v malém městě.

Získat ho je přitom neuvěřitelně snadné. Stačí se zaregistrovat, zadat několik údajů a kartička vám do pár týdnů dorazí poštou až domů. Neplatíte nic, nikdo vás nikam nenutí a karta nemá žádné skryté háčky.

A co umí? Při nákupu u zapojených obchodníků jednoduše ukážete Senior Pas a dostanete slevu. U některých obchodů malou, u jiných překvapivě vysokou. Někde vám odečtou deset procent, jinde rovnou třicet. A pokud se trefíte do speciální akce, klidně i víc.

Sleva na brýle, masáž i víkendový pobyt

Ptáte se, co všechno se dá zlevnit? Téměř všechno. Potraviny, drogerie, léky, oblečení, optiky, kulturní akce, wellness centra, dokonce i cestovní kanceláře.

Příklady z praxe? Některé lékárny dávají slevu na volně prodejné přípravky. V optikách pořídíte brýle i vyšetření levněji. Divadla a muzea sníží cenu vstupenek, někde dokonce o polovinu.

A co třeba wellness? Masáže, sauny, plavání.. s kartou máte nárok na výhodnější ceny, a to nejen v lázních, ale i v běžných městských provozovnách. Když k tomu připočtete slevy na zájezdy, pobyty a víkendové balíčky od cestovních kanceláří, úspora může jít do tisíců korun ročně.

Velkým hitem jsou i slevy na regionální služby, třeba svoz odpadu, úklid domácnosti nebo rekondiční programy pro seniory.

Většina seniorů ji vůbec nemá. Proč?

Přes všechny výhody si Senior Pas nechal vystavit jen zlomek lidí, kteří na něj mají nárok. Důvod? Mnoho seniorů o něm vůbec neslyšelo. Jiní si myslí, že jde o nějaký marketingový trik nebo že budou muset něco platit. Není to pravda.

Karta je zdarma, neobsahuje žádné reklamy ani skryté poplatky. A co víc – v některých krajích ji dokonce doprovází tištěné katalogy s nabídkami nebo mobilní aplikace pro jednodušší orientaci.

Stačí sebrat odvahu, vyplnit přihlášku a vyzkoušet si to na vlastní kůži. Nikdo vás nebude do ničeho nutit, ale odměnou vám může být ušetřená tisícovka měsíčně bez jakéhokoli rizika.

Závěrem:

Senior Pas je chytrý způsob, jak nezůstat při zdražování na kolenou. Je dostupný, jednoduchý a výhodný. A především je jen na vás, jestli ho využijete. Nikdo vám ho nedá automaticky, musíte si o něj říct. Ale pokud to uděláte, bude to pravděpodobně jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké letos uděláte.