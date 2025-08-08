Důchodci pozor! Pojišťovny vám přispějí na fyzioterapii i sportovní kurzy
8. 8. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena
V Bolesti zad? Ztracené klouby? Zkuste pohyb místo prášků a ještě na to nemusíte sáhnout tolik do peněženky. Pojišťovny dávají seniorům příspěvky na cvičení, jógu, nordic walking nebo dokonce fyzioterapii. Stačí o ně požádat... málokdo to dělá.
Lékař předepsal „poukaz FT“? Víte, co to znamená?
Namísto tápaní u lékárníka, zaměřte se na terapii. Když vám lékař vystaví FT poukaz, můžete se objednat přímo k fyzioterapeutovi a využít rehabilitační cvičení hrazená pojišťovnou. To zahrnuje nejen klasickou terapii, ale i cvičení na míru – dechová cvičení, stabilizaci páteře a další odborné postupy, které ti mohou opravdu pomoct.
FT poukaz se používá od 1. ledna 2025 nově podle upravené metodiky, lékař buď specifikuje přesně cvičení, nebo ponechá prostor terapeutu, aby navrhl postup pestrý odborností.
Pojišťovny rozdávají stovky až tisíce korun na sport!
A to není všechno. I když nemáte FT poukaz, můžete získat příspěvky na pohybové aktivity – třeba jógu, turistiku, rehabilitační cvičení nebo nordic walking. Stačí doložit účtenku a mít provedenu preventivní prohlídku u praktika v posledních dvou letech. U VZP to znamená až 500 Kč u seniorů nad 65 let.
Další příklad: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMVČR) přispívá do 500 Kč na sportovní aktivity dlouhodobého charakteru, které zlepší sílu, koordinaci či flexibilitu.
Podobné nabídky poskytují i další zdravotní pojišťovny – VoZP, ČPZP, RBP – často s podobnou nebo vyšší částkou.
Proč se hýbat i po šedesátce? Tělo i mozek vám poděkují
Pravidelný pohyb u seniorů zlepšuje rovnováhu, sílu i flexibilitu, což přímo snižuje riziko pádů, jednoho z nejčastějších důvodů hospitalizací ve vyšším věku. Zároveň podporuje činnost srdce, plic a mozku, pomáhá snižovat krevní tlak, udržovat váhu a dokonce oddaluje projevy demence. Fyzická aktivita navíc zvyšuje hladinu endorfinů, hormonů štěstí – takže má přímý vliv i na psychiku. A co je nejdůležitější? Pohyb dává seniorům pocit soběstačnosti, kontroly a důstojnosti. Ať už jde o procházku, lehké cvičení nebo tanec, každé hnutí se počítá a může znamenat kvalitnější roky života.
Závěr?
Požádejte o FT poukaz, když vás bolí klouby, záda nebo se hýbete s obtížemi.
Máte-li preventivní prohlídku, žádejte si o příspěvek na sportovní aktivity – ať už jde o jógu, plavání nebo nordic walking.
Pohyb není luxus, je to léčba, prevence i investice do delšího, aktivního života bez bolestí.