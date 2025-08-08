Dnes je pátek 8. srpna 2025., Svátek má Soběslav
Počasí dnes 27°C Polojasno

Důchodci pozor! Pojišťovny vám přispějí na fyzioterapii i sportovní kurzy

8. 8. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena

Důchodci pozor! Pojišťovny vám přispějí na fyzioterapii i sportovní kurzy
senior a pohyb | zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

V Bolesti zad? Ztracené klouby? Zkuste pohyb místo prášků a ještě na to nemusíte sáhnout tolik do peněženky. Pojišťovny dávají seniorům příspěvky na cvičení, jógu, nordic walking nebo dokonce fyzioterapii. Stačí o ně požádat... málokdo to dělá.

Lékař předepsal „poukaz FT“? Víte, co to znamená?

Namísto tápaní u lékárníka, zaměřte se na terapii. Když vám lékař vystaví FT poukaz, můžete se objednat přímo k fyzioterapeutovi a využít rehabilitační cvičení hrazená pojišťovnou. To zahrnuje nejen klasickou terapii, ale i cvičení na míru – dechová cvičení, stabilizaci páteře a další odborné postupy, které ti mohou opravdu pomoct.

FT poukaz se používá od 1. ledna 2025 nově podle upravené metodiky,  lékař buď specifikuje přesně cvičení, nebo ponechá prostor terapeutu, aby navrhl postup pestrý odborností. 

Pojišťovny rozdávají stovky až tisíce korun na sport!

A to není všechno. I když nemáte FT poukaz, můžete získat příspěvky na pohybové aktivity – třeba jógu, turistiku, rehabilitační cvičení nebo nordic walking. Stačí doložit účtenku a mít provedenu preventivní prohlídku u praktika v posledních dvou letech. U VZP to znamená až 500 Kč u seniorů nad 65 let. 

Další příklad: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMVČR) přispívá do 500 Kč na sportovní aktivity dlouhodobého charakteru, které zlepší sílu, koordinaci či flexibilitu. 

Podobné nabídky poskytují i další zdravotní pojišťovny – VoZP, ČPZP, RBP – často s podobnou nebo vyšší částkou. 

Proč se hýbat i po šedesátce? Tělo i mozek vám poděkují

Pravidelný pohyb u seniorů zlepšuje rovnováhu, sílu i flexibilitu, což přímo snižuje riziko pádů, jednoho z nejčastějších důvodů hospitalizací ve vyšším věku. Zároveň podporuje činnost srdce, plic a mozku, pomáhá snižovat krevní tlak, udržovat váhu a dokonce oddaluje projevy demence. Fyzická aktivita navíc zvyšuje hladinu endorfinů, hormonů štěstí – takže má přímý vliv i na psychiku. A co je nejdůležitější? Pohyb dává seniorům pocit soběstačnosti, kontroly a důstojnosti. Ať už jde o procházku, lehké cvičení nebo tanec, každé hnutí se počítá  a může znamenat kvalitnější roky života.

Závěr? 

  • Požádejte o FT poukaz, když vás bolí klouby, záda nebo se hýbete s obtížemi.

  • Máte-li preventivní prohlídku, žádejte si o příspěvek na sportovní aktivity – ať už jde o jógu, plavání nebo nordic walking.

Pohyb není luxus, je to léčba, prevence i investice do delšího, aktivního života bez bolestí.

Tagy:
pohyb vyhody senioři příspěvky zdraví
Zdroje:
VZP, rehatab.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Potřebujete rychle prodat svatební šaty? S těmito 5 chytrými tipy zmizí raz dva a ještě na nich vyděláte!

Následující článek

Nábytek na míru jako řešení pro moderní interiér

Nejnovější články