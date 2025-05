Důchodci mohou ušetřit: Které poplatky u lékaře musíte platit a které ne

16. 5. 2025 – 11:09 | Magazín | Alexej Chundryl

V českém zdravotnictví existují jasně stanovené poplatky, které mohou ordinace požadovat. Senioři a další specifické skupiny pacientů však mají nárok na úlevy nebo úplné osvobození od některých z nich.

Regulační poplatek za pohotovost: 90 Kč

Při návštěvě pohotovosti je standardní poplatek 90 korun. Tento poplatek se však nevyžaduje, pokud je pacient hospitalizován. Dále jsou od něj osvobozeny osoby v hmotné nouzi, klienti domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, kteří nemají žádný příjem, anebo by jim po zaplacení ubytování a stravy nezbylo ani 15 procent příjmu. Výjimku mají také děti umístěné do zařízení ochranné nebo ústavní výchovy a děti svěřené do pěstounské péče.

Ochranné limity na doplatky za léky

Senioři mají stanoveny nižší ochranné limity na doplatky za léky (může se lišit podle zdravotní pojišťovny):

Do 18 let a nad 65 let : 1 000 Kč

Nad 70 let nebo u zdravotně postižených : 500 Kč

Ostatní dospělí: 5 000 Kč

Po překročení těchto limitů jsou přeplatky pojištěncům vráceny.

Nelegální poplatky: Na co si dát pozor

Některé ordinace mohou požadovat poplatky, které nejsou v souladu se zákonem. Mezi ně patří například registrační poplatky nebo platby za služby, které jsou již hrazeny zdravotní pojišťovnou. Takové praktiky jsou nezákonné a pacienti by je měli hlásit své zdravotní pojišťovně nebo krajskému úřadu.

Zubní péče: Co je hrazeno

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny základní stomatologické výkony. Lékař může pacientovi nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů, které si pacient hradí sám. Povinností lékaře je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Očkování proti klíšťové encefalitidě: Plně hrazené pro osoby nad 50 let

Lidé starší 50 let mají plně hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, včetně všech dávek v rámci očkovacího schématu. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta očkovací látky a její aplikace. Pokud si pojištěnec vybere dražší variantu vakcíny, musí si uhradit rozdíl v ceně sám.

Doporučení pro pacienty

Informujte se : Předem se seznamte s ceníkem služeb v ordinaci.

Požadujte účtenku : Za každou platbu si vyžádejte doklad s rozepsanými položkami.

V případě pochybností: Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu nebo krajský úřad.

Senioři a další oprávněné skupiny by měli být obezřetní a využívat svých práv na úlevy či osvobození od poplatků. Transparentnost a informovanost jsou klíčové pro zajištění spravedlivého přístupu ke zdravotní péči.