20. 8. 2025 – 12:14 | Zprávy | Anna Pecena

Důchodci mají nárok na test zraku a sluchu zdarma, stačí se ozvat
senior na vyšetření | zdroj: AI DALL-e
Většina seniorů netuší, že jim mohou oči a uši vyšetřit zadarmo – a to nejen u lékaře, ale i v optikách či specializovaných centrech. Přitom jde o stovky korun ročně, které lze ušetřit. A co víc: včasný test dokáže zachránit zdraví i kvalitu života.

Skrytý bonus pro důchodce: testy, o kterých se moc nemluví

Řada optik a sluchových center po celé republice nabízí seniorům bezplatné kontroly zraku i sluchu. Není nutné být registrovaný zákazník ani nakupovat nové brýle či naslouchátko – často stačí jen přijít v určených hodinách. Oční vyšetření u optika přitom běžně stojí několik stovek korun, sluchové testy dokonce i víc. A tady je to zdarma.

Pro důchodce to znamená dvojí výhodu. Jednak přímou úsporu peněz, jednak možnost zjistit včas, že se se zrakem či sluchem něco děje. A kdo někdy odkládal návštěvu lékaře, protože se mu nechtělo utrácet za vyšetření, ten ví, jak snadno se zdravotní problém může zhoršit.

Kuriózní realita: test uší mezi regály

Možná to zní až absurdně, ale realita je taková: mobilní audiovozíky se sluchovými testy objíždějí nákupní centra a senior si tak může nechat zkontrolovat uši mezi regály supermarketu. Podobně optiky lákají na akci „měření zraku zdarma“ v obchodních pasážích. Někomu to přijde komické, jiný to ocení jako praktické – nemusí čekat na termín u lékaře, všechno zvládne cestou z nákupu.

Lákadlem pro firmy je samozřejmě možnost získat zákazníka, který si po testu rovnou pořídí nové brýle či naslouchátko. Ale i když nic nekoupíte, samotné vyšetření je zdarma a výsledky dostanete do ruky. To je přesně ta šedá zóna, kde lze chytře ušetřit.

Proč se vyplatí využít každou šanci

Se zrakem a sluchem to bývá zrádné – problémy přicházejí pomalu a člověk si jich nemusí všimnout. O to větší šok pak přijde, když odborník odhalí, že senzorický deficit je vážnější, než senior čekal. Včasné zachycení potíží ale může znamenat levnější řešení a někdy i záchranu kvality života.

Zdravotní pojišťovny přitom podporují prevenci – pokud senior doloží záznam z testu, může mít i příspěvek na nové brýle či sluchadlo. Úspora tak může být v konečném součtu ještě větší.

Kde a jak zjistit nejbližší akci

Bezplatné testy nejsou jen výsadou velkých měst. Mobilní audiovozíky a spolupracující optiky se objevují i v menších regionech, často v rámci dnů zdraví nebo seniorské olympiády. Stačí sledovat weby obchodních center, místních úřadů nebo samotných optik a akustických center. Mnohé z nich akce inzerují jen krátce předem, proto se vyplatí mít oči na stopkách.

Tajemství, které se vyplatí rozšířit

Bezplatné oční a sluchové testy nejsou jen marketingovým trikem, ale reálnou příležitostí, jak si důchodce může ušetřit stovky korun ročně a zároveň hlídat své zdraví. Ať už se necháte vyšetřit v optice, sluchovém centru nebo na akci v nákupáku, berte to jako chytrou investici. Oči a uši máme jen jedny – a kdo ušetří, ten vyhrává hned dvakrát.

