Duben, ještě tam budem: Prudce se ochladí. Meteorologové určili přesné datum
16. 4. 2026 – 10:55 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ upozorňují na blížící se studenou frontu a citelný propad teplot. Hrozí i mrazy.
Kolísající teploty a nestálé dubnové počasí znají lidé už celé generace, však proto vznikl známý obrat o „aprílovém“ počasí. V následujícím týdnu si ho užijeme do sytosti: Po teplém období totiž přijde znatelné ochlazení, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Dnes bude ještě příjemně: „I nadále bude oblaků na obloze hodně a odpoledne a večer se přeháňky vyskytnou místy, a to s větší pravděpodobností v jižní polovině území. Večer pak bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty se dnes dostanou docela vysoko – na 16 až 20 °C a povane jen slabý vítr,“ předpovídají odborníci na sociální síti.
Podobné počasí by se mělo držet po zbytek týdne, na konci víkendu ale přijde zlom: „V neděli někdy během dne nás od severozápadu přejde studená fronta a přinese do příštího týdne chladnější počasí. Od pondělí do čtvrtka pak denní teploty nevystoupí nad 15 °C, většinou se budou pohybovat kolem 10 °C. Nejchladnější den bude asi úterý, kdy teploty patrně nepřesáhnou ani 12 °C. V některé dny se dočkáme i četnějších přeháněk,“ uvádějí meteorologové.
ČHMÚ dále varuje, že na horách může přechodně ještě nasněžit. Pozor si nicméně musí dát především zahrádkáři a sadaři, protože při vyjasnění hrozí noční mrazy dost silné na to, aby poškodily úrodu ovocných stromů.
Zda k tomu dojde, se ale zatím meteorologové neodvažují říct: „Předpověď oblačnosti takto daleko dopředu je ale víceméně nemožná, takže na přesnější závěry si ještě počkáme,“ dodávají.