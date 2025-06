Držitel Zlatého míče Nedvěd se stal manažerem českých fotbalových reprezentací

24. 6. 2025 – 14:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd se stal novým generálním manažerem českých fotbalových reprezentací.

Dvaapadesátiletý bývalý kapitán národního týmu ponese přímou zodpovědnost za A-mužstvo a výběr do 21 let. Nedvědovo jmenování do funkce dnes jednomyslně schválil výkonný výbor Fotbalové asociace ČR, který po nedávném zvolení poprvé zasedal v novém složení. Na tiskové konferenci o tom informoval předseda asociace David Trunda.

Asociace o Nedvědův příchod k reprezentaci usilovala už vloni v lednu ještě za bývalého předsedy Petra Fouska po jmenování trenéra Ivana Haška. Legendární záložník Sparty Praha, Lazia Řím a Juventusu Turín ale tehdy na poslední chvíli odmítl a novým generálním sportovním manažerem národního týmu se vloni v létě stal Tomáš Hübschman.

Nyní už Nedvěd nabídku od nového vedení přijal a po půlroce opouští funkci sportovního ředitele saúdskoarabského klubu aš-Šabab. S českou asociací dnes podepsal smlouvu na čtyři roky.

"Hrozně příjemně mě překvapilo jednání pana předsedy i některých členů výkonného výboru. Sešli jsme se párkrát a jejich jednání bylo velice příjemné v tom, protože měli jasnou vizi o mojí roli. Je to role, která mě baví, naplňuje. Už po první schůzce jsem byl přesvědčen, že chci pomoct českému fotbalu a že tohle je ten správný moment," uvedl Nedvěd.

"Je to pro mě čest a na druhou stranu velká zodpovědnost, kterou jsem na sebe vzal. Myslím, že je pro mě dobrá vizitka, že jsem byl jednomyslně schválen výkonným výborem. Budu mít jasně vytyčené kompetence, co se týče prvního mužstva i jednadvacítky. Budu mít dostatek prostoru a vhodné podmínky na to, abych mohl pracovat, jak nejlíp umím. Budu se snažit nezklamat," doplnil někdejší člen vedení Juventusu Turín.

Angažování Nedvěda k reprezentaci je prvním výrazným počinem nového předsedy FAČR, který byl zvolen na konci května. Jde zřejmě i o reakci na vysokou porážku českého týmu 1:5 v Chorvatsku ve světové kvalifikaci, po níž se mužstvu výrazně vzdálil přímý postup na šampionát.

"Nebylo to součástí předvolebních dohod. Nicméně máte nějaké sny a představy o tom, kdyby se to všechno náhodou povedlo. Ta diskuze vznikla až poté, co jsem vyhrál volby. Mám velkou radost, že se držitel Zlatého míče a dlouholetý úspěšný manažer evropského velkoklubu rozhodl nabídku přijmout. Myslím, že pro celé české fotbalové prostředí je to perfektní signál. Je důležité přivádět zpět lidi, co něco pro český fotbal dokázali," řekl Trunda.

Hübschman zůstává u A-mužstva, ale jeho role se může změnit. "Jsem ve funkci pár minut, takže nejdřív se chci sejít se všemi trenéry, jejich realizační týmy, s Tomášem Hübschmanem taky. Samozřejmě potřebuju trošku času, abych si prohlédl to prostředí a jak to na FAČR i v reprezentacích funguje. Myslím, že Tomáš Hübschman zůstane na své funkci a bude nadále pomáhat trenérovi. Já potom po nějakém čase představím nějaký návrh výkonnému výboru, jak by to mělo vypadat," uvedl Nedvěd.

Spolu s Josefem Masopustem jeden ze dvou českých držitelů Zlatého míče bude mít ve funkci široké kompetence. "Pravomoce budu mít v tom, že můžu navrhnout odvolání trenéra a výkonný výbor to samozřejmě bude schvalovat. Moje role vždy byla a bude hodně operativní. To znamená, že budu každý den na FAČR. Budu se věnovat všem problematikám, co se týče reprezentace a jednadvacítky. Mám veškerou podporu předsedy i výkonného výboru," řekl Nedvěd.

"Chystáme rozdělení gescí pro výkonný výbor. V těch gescích bude samozřejmě nejdůležitější ta sportovní rovina. Pavlova pozice je taková, že bude zodpovídat předsedovi FAČR. Bude partnerem pro diskusi i jednotlivým členům této sportovní skupiny, která se bude podílet na tom, aby tam byla větší oponentura pro trenéry. Aby se to řešilo trošičku jinak, než to bylo zvykem v minulé době," nastínil Trunda.

Nedvěd má po jmenování manažerem reprezentací nadále zájem o vstup do královéhradeckého prvoligového klubu. "Ten projekt se mi velice líbí a rád zůstanu jeho součástí. Samozřejmě jsem měl myšlenku, že moje role bude daleko více operativní, než dnes mohu být. Tím, že jsem vzal tuto funkci, samozřejmě všechno tohle padá a já můžu být jenom minoritní akcionář. Myslím, že jednání budou pokračovat za dva dny," řekl.

FAČR počítá, že Nedvědova činnost na asociaci se nebude týkat pouze dvou hlavních reprezentací. "Spojení sil s Pavlem má přesah také směrem k mládeži, k partnerům. Jak se postupně ta spolupráce bude prezentovat navenek, uvidíte, jak enormní ten přesah bude. Budeme se věnovat i tomu, jak získat větší prestiž pro fotbal i v mládežnických kategoriích. Jak se budeme společně prezentovat třeba i na menších turnajích a tak dál. Budeme k tomu připravovat určitou koncepci dlouhodobého fungování. Pavlova činnost bude komplexní. Už tady má kancelář, už tady pracuje. Já se na to strašně těším," řekl Trunda.

Nedvěd v letech 1994 až 2006 odehrál na reprezentační "áčko" 91 zápasů a dal v nich 18 branek. S národním mužstvem získal stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Na klubové scéně od roku 1996 hrával v Itálii, nejprve za Lazio Řím a poté za Juventus, v jehož dresu po sezoně 2008/09 ukončil kariéru.

Nejlepší český sportovec roku 2003 se od října 2010 podílel na chodu turínského klubu jako člen vedení, o pět let později byl jmenován viceprezidentem. Před třemi lety v listopadu ve funkci skončil a od letošního ledna působil v saúdskoarabském celku aš-Šabab.