Druhým nejvýše draftovaným Čechem je gólman Trejbal, vybralo si jej Calgary
27. 6. 2026 – 22:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Druhým letos nejvýše draftovaným českým hokejistou do zámořské NHL se stal brankář Tobias Trejbal, jehož si vybral jako celkově 42.hráče kanadský tým Calgary Flames.
Ve 2. kole se pak dočkali ještě obránce Tomáš Galvas, jehož získal z 54. místa Pittsburgh, další bek Jakub Vaněček (Dallas) a gólman Martin Psohlavec (Philadelphia).
Česká čtveřice navázala na útočníka Adama Novotného, jenž šel na řadu už v prvním kole, které se uskutečnilo v KeyBank Center v Buffalu v noci na dnešek. Osmnáctiletého hokejistu si z 24. místa vybral Vancouver.
Rovněž osmnáctiletý Trejbal byl třetí v žebříčku gólmanů mezi hokejisty působícími v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting. Vysokou pozici si vysloužil výbornými výkony v juniorské USHL v dresu Youngstown Phantoms. Za 42 zápasů v základní části vychytal 30 výher, v průměru inkasoval 2,12 branky na utkání, měl úspěšnost zákroků 91,6 procenta a třikrát udržel nulu. Při čtyřech startech v play off měl průměr 1,66 branky a úspěšnost 89,6 procenta.
V Calgary by se mohl litvínovský odchovanec vydat po stopách Davida Ritticha a Daniela Vladaře, kteří v klubu působili v nedávné minulosti.
Dvacetiletý Galvas byl v sezoně stabilním členem sestavy extraligového Liberce. Ve 32 zápasech základní části si připsal 24 bodů za osm gólů a 16 asistencí. V sedmi duelech play off přidal jednu nahrávku.
Na mezinárodní scéně pak nejprve vyválčil na přelomu roku po dvou bronzech své první stříbro na juniorském světovém šampionátu a dostal se do All Star týmu turnaje, v květnu debutoval i na seniorském MS.
V úterý na slavnostním večeru tradiční domácí ankety Zlatá hokejka byl Galvas vyhlášen juniorem roku.
V závěru druhého kola přišli na řadu ještě Vaněček, na něhož ukázal z 59. místa Dallas, a Psohlavec, jehož si ze 62. pozice vybrala Philadelphia.
Osmnáctiletý obránce Vaněček působil v uplynulém ročníku v juniorské WHL. Za tým Tri-City odehrál 59 zápasů a posbíral 35 bodů (14+21). V reprezentaci získal bronz s osmnáctkou, byl také ve výběru stříbrných juniorů, do hry ale nezasáhl.
Rovněž osmnáctiletý Psohlavec slavil světový bronz s českou osmnáctkou. Na klubové úrovni hájil brankoviště Karlových Varů v juniorské extralize. Ze 42 zápasů vychytal 31 výher, měl průměr 1,92 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost zásahů 92,83 procenta. Osmkrát udržel čisté konto. V osmi kláních play off měl průměr 1,78 branky a úspěšnost 92,47 procenta. Třikrát uhájil nulu.