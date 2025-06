Druhý repatriační let českých občanů z Izraele poletí dnes

21. 6. 2025 – 13:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Druhý repatriační let českých občanů z Izraele poletí dnes, uvedla na dotaz ČTK ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Půjde podle ní o airbus s kapacitou pro asi 80 osob. Při předchozí evakuaci vládní speciál v úterý přepravil do ČR 66 lidí, kteří se rozhodli opustit Izrael poté, co minulý pátek vstoupil do konfliktu s Íránem.

"Předpokládám, že bude tento airbus zaplněn. Jsou to opět občané České republiky, turisté, kteří tam uvízli, nebo rodinní příslušníci lidí, kteří třeba letěli do Prahy v tom prvním repatriačním letu. Snažili jsme se dávat nějaké pořadí těch žadatelů tak, aby to opravdu byli lidé, kteří se tam ocitli ne svojí vlastní vinou, kteří tam přijeli do této země ještě předtím, než ministerstvo zahraničních věcí vydalo ta varování, aby občané České republiky nejeli do Izraele z důvodů, které všichni známe," řekla Černochová.

Média podle ministryně dostanou další informace v okamžiku, kdy letadlo bezpečně přistane v České republice.

Shrnula, že v prvním letadle se vrátilo do Česka necelých 70 lidí a dalších asi 30 až 50 lidí z Izraele využilo možnosti jiných letadel. V pondělí večer dorazilo třeba na palubě slovenského vládního speciálu z Jordánska do Bratislavy 14 Čechů. "My samozřejmě také zase recipročně zejména Slovákům pomáháme a tohle se běžně děje a pomáhali jsme si takhle i vlastně po těch říjnových událostech dva roky zpátky," dodala Černochová.

Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová ČTK sdělila, že zájemci o evakuaci mají potřebné informace."Všichni vědí, kam se mají dostavit a kdy," uvedla. Podrobnosti o evakuaci podle ní budou oznámeny, jakmile letadlo přistane.

Ministerstvo zahraničí po návratu prvního letadla, které ČR vyslalo pro své občany v Izraeli, uvedlo, že eviduje nižší desítky zájemců o repatriaci z Izraele. Nicméně ne všichni jsou podle něj případně ochotni cestovat do okolních zemí, odkud je vzhledem k uzavřenému vzdušnému prostoru aktuálně jediná možnost odletět.

První český evakuační letoun přistál v Egyptě, kam byli Češi z Izraele přepraveni autobusy, hraniční přechod překonali pěšky.

Česko kvůli aktuálnímu izraelsko-íránskému konfliktu dočasně uzavřelo i ambasádu v íránském Teheránu a čeští diplomaté z ní jsou evakuováni v okolních zemích. Ministerstvo zahraničí eviduje v cestovatelském systému Drozd v Íránu několik Čechů. Kvůli eskalaci konfliktu přistoupily k dočasnému stažení personálu ze svých velvyslanectví v Teheránu i další země, stejně tak některé státy evakuovaly své občany z Izraele.