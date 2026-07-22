Druhá Kolumbie v Evropě? Drogová velmoc roste hned za českými hranicemi
22. 7. 2026 – 10:03 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Polsko už podle tamního tisku není jen zemí, přes kterou se drogy převážejí dál do Evropy. Stále výrazněji se prosazuje také jako místo jejich výroby. Policie jen za první pololetí letošního roku zabavila 84 tun drog a zlikvidovala desítky nelegálních laboratoří.
Polsko se podle deníku Rzeczpospolita rychle mění v jedno z hlavních evropských center výroby syntetických drog. List se odvolává na policejní statistiky, podle nichž už země nehraje jen roli tranzitního prostoru pro pašování narkotik, ale stále častěji také místa, kde drogy vznikají v nelegálních laboratořích.
Zjištění polského tisku má přesah i pro okolní země včetně Česka. Polsko neleží na okraji evropského drogového trhu, ale přímo ve střední Evropě, odkud se zboží může dál přesouvat přes hranice. Samotná Rzeczpospolita upozorňuje, že už nejde jen o tranzitní zemi, ale o místo, kde se syntetické drogy ve velkém vyrábějí. Právě levné látky typu mefedronu nebo klefedronu se podle odborníků prosazují kvůli dostupné ceně a silnému účinku.
Rozsah problému ukazují letošní čísla. Jen v prvním pololetí policie v Polsku zabavila 84 tun drog. To je téměř třikrát více než za celý loňský rok, který byl s 29 tunami zabavených drog dosud rekordní. Kriminalisté zároveň od ledna do konce června zlikvidovali 51 nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Za celý minulý rok jich bylo 58.
Většina zabavených drog podle listu pocházela právě z domácí nelegální výroby. Rzeczpospolita píše, že Polsko v produkci levných syntetických látek překonává země, jako jsou Německo nebo Litva. Za výrobou podle deníku stojí organizovaný zločin, který dokáže využívat dostupné chemické suroviny, vlastní distribuční síť i rostoucí poptávku.
Bývalý policista Tomasz Safjański upozorňuje, že prudký nárůst záchytů nemusí znamenat jen lepší práci bezpečnostních složek, ale také větší dostupnost drog na černém trhu. „Zločinecké organizace disponují většími možnostmi výroby, pašování a distribuce, což zvyšuje poptávku. Ale bez rostoucího trhu odběratelů by výroba a pašování tak velkého objemu narkotik nedávala ekonomicky smysl,“ uvedl.
Polské laboratoře podle Rzeczpospolité vsadily především na levnější alternativy k dražším drogám. List je označuje jako „kokain pro chudé“. Jde hlavně o mefedron, klofedron a klefedron, tedy syntetické látky, jejichž složení se může měnit podle dostupnosti chemických surovin dovážených mimo jiné z Číny a Indie.
Důležitou roli podle deníku hraje i chemik pracující pro gang. Ten může upravovat složení látek podle toho, co je zrovna k dispozici. Výsledkem jsou drogy, které jsou pro uživatele cenově dostupnější než kokain. Zatímco dávka syntetické látky může podle listu stát okolo 50 zlotých, tedy přibližně 280 korun, u kokainu může být cena až desetinásobná.
Toxikolog Eryk Matuszkiewicz varuje, že syntetické drogy mohou být velmi nebezpečné právě kvůli proměnlivému složení a síle účinku. „Syntetické drogy mají určitě silnější účinek než látky, které napodobují. A každá nová generace syntetických drog má silnější, intenzivnější a delší působení než měla narkotika před nimi,“ uvedl.
Na závažnost situace upozornil už v lednu také policejní prezident Marek Boroń. Po velké mezinárodní operaci koordinované Europolem, při níž bylo zadrženo 85 lidí a zabaveno 9,3 tuny drog, prohlásil, že Polsko je ve výrobě syntetických opioidů „tak trochu druhá Kolumbie“. V Polsku tehdy skončilo v rukou policie 19 podezřelých a také několik stovek tun surovin určených k výrobě omamných látek.
Rzeczpospolita upozorňuje i na širší bezpečnostní souvislosti. Podle expertů mohla drogový trh v regionu povzbudit válka Ruska proti Ukrajině. Někteří se podle listu zabývají také otázkou, zda růst obchodu se syntetickými drogami nemůže být součástí širší destabilizace podobně, jako se ve Spojených státech projevila krize kolem fentanylu. Konkrétní závěry ale deník neuvádí.
Polské úřady tak nyní čelí situaci, kdy se země posouvá z role tranzitního prostoru do pozice významného producenta. Rostoucí počet laboratoří, rekordní objemy zabavených drog i dostupnost levných syntetických látek naznačují, že nejde o okrajový problém, ale o rychle se rozvíjející část organizovaného zločinu.