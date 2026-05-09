Drastické síto! Španělské testy pro řidiče seniory jsou tak drsné, že mají kolikrát problém i mladí
9. 5. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zdá se, že můžeme být rádi, že nám stačí jen lékařská prohlídka. Ale co není, může být.
Při prozkoumání řidičských zkoušek a systému obnovování řidičáku v různých zemích světa nám nakonec vychází, že můžeme být ještě rádi za to, jak to funguje u nás. Průkaz v osmnácti, jedny zkoušky, které už nikdy nemusíte opakovat (pokud si tedy nenecháte vzít řidičák policií, samozřejmě), automatické obnovování platnosti a první problém až v 70 letech, kdy musí řidič na lékařskou prohlídku kvůli způsobilosti řídit dál.
Jinde se ale řidiči až tak dobře nemají. Jak už jsme psali dříve, například v Peru nedávno zavedli plošný zákaz řízení seniorů nad 80 let. Jakmile je vám 80, už si za volant legálně prostě nesednete a tečka. Bez debat, bez výjimek, bez ohledu na zásluhy.
V Japonsku se zase vláda snaží seniory motivovat k tomu, aby sami přestali řídit, tím, že jim nabízí různé odměny: Slevy na autobus i taxíky, levnější jídlo v restauracích, slevy do lázní a podobně. A velmi dobře to funguje, mimochodem, podle statistických dat v Japonsku dobrovolně odevzdá svůj řidičský průkaz víc než čtvrt milionu seniorů ročně.
To ve Španělsku zas na řidiče čeká lékařské síto, žádná rychlá prohlídka zraku jak u nás. A pozor, tyto psychotechnické testy musí absolvovat i mladí řidiči: Poprvé při skládání zkoušek a pak každých deset let při obnovování platnosti řidičáku.
Jakmile pak řidič dosáhne 65 let, interval se zkracuje na 5 let. Pokud lékaři zjistí sebemenší zhoršení kognitivních funkcí, mohou interval buďto dále zkrátit na jediný rok, nebo rovnou zabavit celý řidičský průkaz.
Samotné testy přitom připomínají brutální arkádovou videohru z 80. let.
Jak popisuje španělský královský autoklub RACE, řidič musí projít čtyřmi zkouškami.
1. Pohovor s lékařem: Tady se žádný chyták nekoná, doktor se prostě zeptá, jak se cítíte, zda vás něco netrápí, zda berete léky, trápí vás vysoký tlak a podobně.
2. Testy zraku: Zkouška zraku se skládá ze dvou částí – první, klasickou, známe všichni: Řidič musí přečíst písmenka na pět metrů vzdálené tabuli. Ve Španělsku ale přidali ještě druhou část: Simulaci, v níž vás oslní záblesk světel auta a lékař poté měří, jak rychle jste schopni opět rozeznat objekty před vámi.
3. Testy sluchu: Nic překvapivého – v odhlučněné místnosti se měří, od jaké hlasitosti uslyšíte zvuky na různých frekvencích. Pokud řidič selže, doktor mu předepíše naslouchátko.
4. Test koordinace a anticipace: Tedy teprve přichází ono arkádové peklo. Řidič musí nejdřív chytit dvě páčky, každou rukou jednu. Pak na obrazovce uvidí dvě vlnící se čáry, které ubíhají různou rychlostí, a jeho úkolem je udržet v nich bílé kolečko bez dotyku okrajů.
Dotyk ale neznamená selhání, jen o něco nižší skóre a konečný výsledek testu je pak v provenienci lékaře, nikoliv stroje.
Ale i tak, koordinovat každou ruku zvlášť není vůbec žádná legrace bez ohledu na to, kolik vám je let. Přístroj měří každý dotyk s okrajem i reakční čas. Zvládnout kontrolovat obě ruce zcela nezávisle na sobě vyžaduje extrémní soustředění a dokonalou souhru očí a rukou. Španělská internetová fóra jsou proto plná zkušeností i mladých řidičů, kteří přiznávají, že z ordinace po tomto testu odcházeli kompletně zpocení s hraničním skóre.
Tím ale mučení nekončí: Pseudo videoherní test má ještě druhou část. Jeden objekt mizí proměnlivou rychlostí za překážkou a řidič musí stisknout tlačítko přesně ve chvíli, kdy si myslí, že by se skrytý objekt zase objevil. Tím se testuje schopnost předvídat a rychlost reakcí, která bývá nejčastějším problémem u řidičů seniorů.
Test jako takový podle všeho není nijak drakonicky obtížný, přesto ale zejména u starších ročníků, které nejsou zvyklé na práci v digitálním prostředí, budí velké obavy.
Také byste se báli? Nebo by pro vás byl podobný test naprostá brnkačka? Tak či tak, český důchodce může být prozatím v klidu – na rozdíl od španělských kolegů nemusí každých pár let trénovat postřeh na herním automatu, aby si mohl dojet na nákup.