Dramatický zlom počasí: První letní den, předpovídají meteorologové

29. 4. 2026 – 10:20 | Magazín | BS

Nebezpečí pomrznutí ovocných stromů a plodin ještě nepominulo, na obzoru už se ale začíná rýsovat výrazné oteplení,

Máme před sebou mimořádně mrazivou noc, jak už ostatně meteorologové z ČHMÚ avizují několik dní. 

Ani dnes ráno přitom nebylo zrovna horko: „Vyjasněná noc a uklidnění větru přinesly nízké noční teploty, kdy v 06h (SELČ) se průměrná teplota na stanicích do 600 m n. m. pohybovala kolem -0,2 °C a nejnižší teplota v tomto čase byla naměřena na stanici v Králíkách -6 °C, na horách to bylo až do -9,5 °C,“ píší odborníci na sociální síti.

Největší mráz by měl ale přijít až teprve dnes v noci: „Nejnižší teploty 0 až -5 °C, při uklidnění větru v údolích až -7 °C,“ stojí na stránkách ČHMÚ.

„Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, mj. vzcházející brambory, cukrovou řepu, kvetoucí jahody a další,“ upozornili meteorologové již včera.

Poté by ale mělo přijít znatelné oteplení, které bude mít prozatímní vrchol o víkendu. Teploty budou tak vysoké, že ČHMÚ dokonce mluví o prvním letním dni.

„Před víkendem se začne výrazně oteplovat a během víkendu pronikne nad naše území velmi teplý vzduch od jihozápadu. Bude se už jednat o takovou typičtější situaci "letního typu" a právě letní teploty nám přes víkend i přinese. V sobotu se denní maxima dostanou asi jen maximálně ke 24 °C (i když v Čechách asi nemůžeme zcela vyloučit i 25 °C), v neděli ale bude ještě tepleji,“ uvádí odborníci.

„Hlavně v Čechách by se teploty měly v neděli odpoledne dostat i lehce nad 25 °C, možná až k 26 °C,“ dodávají.

 

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

