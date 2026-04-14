Dramatický obrat v životě Nicole Kidman: Po rodinné tragédii mění kariéru
14. 4. 2026 – 15:19 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po smrti milované maminky se Nicole Kidman rozhodla pro nečekaný životní krok. Slavná herečka chce opustit svět reflektorů a stát se průvodkyní umírajících – aby pomáhala tam, kde sama kdysi cítila bezmoc.
Nicole Kidman šokovala fanoušky nečekaným rozhodnutím. Jedna z nejzářivějších hvězd Hollywoodu se po letech na výsluní chystá na zásadní životní obrat. Místo dalších filmových rolí se chce věnovat lidem v jejich posledních chvílích života jako průvodkyně umírajících.
Za tímto překvapivým krokem stojí hluboká osobní bolest. Smrt její milované maminky Janelle Ann Kidman v září 2024 ji zasáhla natolik, že změnila její pohled na život i smrt. Herečka, která byla zvyklá na červené koberce a potlesk, se najednou ocitla tváří v tvář tichu, smutku a bezmoci. Mnozí její blízcí přiznávají, že právě tato ztráta ji proměnila víc než jakákoli role, kterou kdy ztvárnila.
Bolest, která změnila všechno
Poslední dny její matky byly podle Nicole naplněné osamělostí. Přestože se ona i její sestra Antonia Kidman snažily být neustále nablízku, realita byla neúprosná. Obě mají velké rodiny, pracovní závazky a vlastní životy, které nebylo možné zcela odložit. O to těžší bylo vědomí, že jejich maminka někdy zůstávala sama.
Situaci navíc komplikovalo to, že jejich otec Antony Kidman už dávno nežil. Zemřel v roce 2014 a rodině tak chyběla další opora. Nicole tak prožívala dvojitou ztrátu, která se v ní hluboce zakořenila.
Právě tehdy si uvědomila, jak moc by v takových chvílích pomohla přítomnost někoho, kdo by byl klidný, nestranný a plně oddaný jedinému úkolu – být tam pro umírajícího člověka. Myšlenka, která ji tehdy napadla, v ní postupně uzrála v rozhodnutí změnit svůj život. Podle lidí z jejího okolí o této myšlence mluvila opakovaně a stále častěji, jako by v ní postupně sílila jistota, že jde o správnou cestu.
Nové poslání místo filmových rolí
Průvodci umírajících nejsou lékaři ani zdravotní sestry. Jsou to lidé, kteří poskytují psychickou oporu, lidské teplo a důstojnost těm, kteří se blíží konci života, i jejich rodinám. Pomáhají zvládat strach, smutek i praktické otázky spojené s odchodem ze světa. Podle International End-of-Life Doula Association jde o roli, která podporuje důstojnost a klid v těch nejcitlivějších okamžicích.
Nicole o svém rozhodnutí poprvé otevřeně promluvila během vystoupení na University of San Francisco. Přiznala, že její volba může znít neobvykle, ale pro ni představuje přirozené pokračování životní cesty. Nejde o rozmar ani náhlý nápad, ale o hlubokou potřebu dát smysl vlastní bolesti. Publikum podle svědků reagovalo velmi emotivně a mnozí studenti byli jejím příběhem viditelně dojatí.
Ztráta rodičů ji totiž zasáhla víc, než si kdy dokázala představit. Sama přiznala, že se po smrti maminky budila v slzách a s pocitem, že nemůže popadnout dech. Její matka pro ni byla kompasem, průvodkyní i oporou. Bez ní se musela znovu učit, jak žít. Tento proces podle jejích slov stále neskončil a zármutek se vrací v nečekaných vlnách.
O jejím úmrtí se navíc dozvěděla v momentě, kdy měla být na vrcholu. Byla právě na Venice Film Festival, kam přijela převzít cenu za roli ve filmu Babygirl. Místo radosti ale přišla zdrcující zpráva. Okamžitě vše opustila a odjela za rodinou. Tento kontrast mezi profesním úspěchem a osobní tragédií podle mnohých dokonale ukazuje, jak nevyzpytatelný život může být.
Své city neskrývala ani později. Opakovaně veřejně vzpomínala na své rodiče, zejména při významných dnech, jako jsou narozeniny. Její slova byla plná bolesti, ale i lásky, která nezmizela. Fanoušci její upřímnost oceňují a mnozí přiznávají, že se v jejích slovech sami poznávají.
Do jejího života navíc přišla další rána. Po letech manželství se rozešla se zpěvákem Keith Urban, se kterým má dvě dcery. Rozvod znamenal další velkou změnu, ale zároveň ji donutil přehodnotit priority. Péče o rodinu a hledání vnitřního klidu se pro ni staly důležitější než kdy dřív.
Dnes se Nicole Kidman snaží přetavit svůj smutek v něco, co může pomoci ostatním. Místo útěku před bolestí se jí rozhodla postavit čelem. Nová životní role pro ni není jen změnou kariéry, ale především hlubokým lidským posláním – být oporou tam, kde ji sama kdysi zoufale postrádala. A právě v tom možná spočívá její dosud největší a nejdůležitější role.