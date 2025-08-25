Drama pokračuje! Kašákova odkopnutá bývalka: "Za lynč si můžete sami!"
25. 8. 2025 – 8:10 | Magazín | Jiří Rilke
Bývalá přítelkyně reportéra Kašáka má jasno, kdo je v právu.
Drama nekončí a nejspíš jen tak končit nebude, vzhledem k tomu, že jak reportér Kašák se svou novou láskou Kateřinou Bláhovou, tak jeho expřítelkyně Kateřina Teplá, mají stále co říct.
Celá aféra přitom vzplanula, když Kašák, který na oko s bývalou plánoval společný život a tvrdil jí, jak ji miluje, najednou nepřišel do práce a na dva dny zmizel. Vzápětí se ukázalo, že se schovával u milenky, protože se s bývalou nedokázal rozejít civilizovaným způsobem.
Hned o několik dní později se k sobě s novou partnerkou nastěhovali a předváděli svou lásku před médii, zatímco bývalka jen nevěřícně zírala a nechápala, která bije.
Následovala slovní přestřelka, praní špinavého prádla na veřejnosti a spousta vzájemného osočování. A to trvá prakticky dodnes.
Za ostré reakce veřejnosti si ale Kašák s Bláhovou můžou sami, myslí si Teplá. Naopak reportér a jeho nová láska tvrdí, že za negativními komentáři nějakým způsobem stojí právě Kašákova bývalá.
„Je pro mě velmi těžké v nějakých situacích nereagovat. Spousta z vás mi poslala screeny, jak mě oni v komentářích osočují, že vytvářím nějaké falešné profily nebo že kupuji profily, které jim nenávistně komentují fotografie na sociálních sítích. Což mi přijde velmi úsměvné, protože podle mě nejsem kapacitně schopna vytvořit desítky tisíc profilů, které je lynčují,“ reaguje expřítelkyně.
„Jednak jsem nějak terapeuticky vyřešila to, že už nekoukám na jejich aktivitu na sítích, a proto ani nemůžu psát komentáře. Další věc je, že oni si úplně extrémně protiřečí, protože na jedné straně říkají tohle, a na druhé straně v bulváru tvrdí, jak je štve ten celorepublikový lynč, kdy jim lidé přejí, ať se jim vrátí nějaká nemoc. To je přece úplně v rozporu s tím, co tedy tvrdí, když to přece všechno podle nich dělám já,“ myslí si.
Chápe prý, že drama nekončí také mimo jiné kvůli tomu, že se i ona k věci neustále vyjadřuje. Mlčet ale nehodlá, protože si zkrátka nemíní nechat všechno líbit.
„Jsou to jejich vykonstruované sci-fi scénáře, osočování a stavění mě do role nějaké psychopatky a narušené osoby. Pro mě je velmi těžké na ně už nereagovat, protože pokud tohle nezastaví oni, já si taky nenechám všechno líbit a taky na to budu reagovat. Ano, vím, že svými reakcemi to jen živím. Vím, že kdybych mlčela, možná to pro někoho bude lepší. Ale já to neumím. Nestavím si profil na ničem, prostě sdílím to, co mi přijde důležité. Snažím se řešit ty věci v soukromí, ale oni mi to neumožňují. To je další z důvodů,“ napsala.
Za všechno si prý můžou sami: „Nikdy mi nebylo dobře z toho číst ošklivé komentáře na cizí osobu. Ale možná bych jen zúčastněným doporučila, aby místo vymýšlení scénářů, proč je někdo uráží a komentuje, začala přemýšlet nad chováním, které to způsobuje. Ne na každou reakci platí ty samé výroky, které si někdo přečetl na internetu nebo v čekárně u terapeuta,“ uvedla.
A dokud bude proti čemu se ohrazovat, zticha nebude: „Přestává mě to bavit. Už mi asi nabíhá čtvrtá fáze toho naštvání, ale můj bývalý partner ignoruje vše, o co ho žádám, a vyjadřuje se k našim věcem jen v bulváru nebo v komentářích. Proto v tom dál pokračuji a sdílím to. Nic se totiž nezměnilo, oni jedou dál. Rozumím rozporuplným názorům na celou situaci a na můj postoj. Ale já se stavím za sebe,“ dodala.