Drama pokračuje. Kašákova nová láska Bláhová šije do zrazené bývalky: "Totálně nemorální"

30. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Bláznivě zamilovaný reportér a herečka reagují na výpady odkopnuté expřítelkyně.

Aféra kolem nevěrného reportéra Karla Kašáka, který nedávno z ničeho nic na dva dny zmizel, nepřišel do práce a nezvedal telefony, nekončí.

Připomeňme, že Kašákova tehdejší přítelkyně Kateřina Teplá, která neměla sebemenší tušení, že je něco v nepořádku, protože reportér s ní ještě den předtím naoko plánoval společný život, trnula strachy a nechala vyhlásit pátrání.

Kašák se vzápětí "našel" a zatloukal, kde byl. Brzy ale prasklo, že se schovával u milenky, herečky Kateřiny Bláhové.

A až poté, co všechno vyplulo na povrch, se odhodlal rozejít s Teplou a od té doby je ostentativně zamilovaný do Bláhové.

Zrazená expřítelkyně takové chování nemůže překousnout a, pravda, možná trochu nedůstojně, zveřejňuje Kašákovy konverzace, v nichž měl ostatní prosit o peníze a podobně. Kašák s Bláhovou zatím moc nereagovali, nakonec se ale rozhodli bránit.

„Já jsem si chvilku myslel, že jí někdo radí nebo nabádá, aby tohle dělala, protože ten člověk, který teďka mluví na těch sociálních sítích, to není člověk, kterého jsem znal, a nepoznávám ho,“ prohlásil Kašák o bývalce pro eXtra.cz.

„Já už nebojuju. Nevím, o co bojuje, s čím bojuje. Jestli mi chce ublížit, potrestat mě, pomstít se… Tohle nevypovídá o mně. To vypovídá o tom, v jakém ona je stavu…“ myslí si.

„Já jsem si řekla, že se ke slečně nebudu vyjadřovat, ale já to teď musím polknout. Nelíbí se mi, že mě označuje za paní bez duše. Jak si tohleto má člověk přebrat?“ přisadila si Bláhová.

„Vždycky je chyba na obou dvou stranách. Nikdy ne na jedné. A veřejně tahat ven citlivá témata a špinavé prádlo, to mně přijde totálně nemorální vůči oběma, ať už vůči ní, nebo vůči němu,“ uvedla slečna, která se náhle zaklíná morálkou, byť si ještě nedávno bez skrupulí brala domů zadaného muže.

„A myslím si, že je fér už vůči tomu, když jsi s někým byla, a ať to bylo jakýkoliv, tak já jsem nikdy nehovořila o svém expartnerovi špatně, ať už tam bylo cokoliv. A to si myslím, že by tak mělo bejt, protože jste spolu zažili dobrý i zlý, ale vytahovat citlivý témata nebo určitý konverzace na veřejnost mi přijde těžce mimo,“ dodala.

„Je to zvláštní, ale čím víc vlastně toho ona pouští ven, tak já to víc pouštím pryč od sebe, protože k tomu člověku jsem měl nějaký cit a nedovolil bych si ji lynčovat, ubližovat, říkat o ní tady ty věci nahlas a mě to vlastně od ní odpuzuje, odtahuje dál. Utvrzuje mě v tom, že je to takhle správně. Nechci, aby jí bylo špatně, aby jí někdo ubližoval, protože lidi píšou už i ošklivé komentáře jí, ale ona si to dělá teďka sama a já už toho nejsem součástí,“ pokračoval Kašák.

„Já už se trošku bojím, že když tohle budu vyvracet a budu tvrdit, že nic z toho, co říká, není pravda, tak přijde s tím, že jsem nepustil sednout babičku v autobuse. Já mám pocit, že dokud já budu šťastný, tak ona ne,“ domnívá se.

Faktem nicméně zůstává, že kdyby se rozešel jako chlap a nedělal z bývalky hlupáka, nemusel by teď řešit vůbec nic. Inu, kdo chce kam...