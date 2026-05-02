Drahé letenky a nejistý svět mění plány prázdnin: Jak si zařídit dovolenou bez stresu
2. 5. 2026 – 9:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Letní prázdniny se blíží a mnoho českých rodin letos řeší víc než jen výběr destinace. Nejistota ve světě, pokračující geopolitické konflikty, vyšší ceny pohonných hmot, dražší letecká doprava i přeplněné turistické resorty mění způsob, jakým Češi plánují dovolenou.
Právě proto zažívá karavaning a cestování obytnými vozy další výrazný růst. Podle statistik registrací obytných vozidel v Česku počet obytných aut dlouhodobě stoupá, zatímco klasické karavany si drží stabilní zájem především u rodin hledajících ekonomičtější variantu. Rok 2025 přinesl přes 1 690 nově registrovaných obytných vozů, zatímco zájem o obytné přívěsy mírně klesá. Trend je jasný: Češi stále více investují do pohodlí, bezpečí a flexibility.
Proč dnes obytné cestování dává větší smysl než kdy dřív?
Dnešní cestovatelé čelí novým výzvám:
- nestabilní situace v některých zahraničních regionech
- dražší letenky a hotelové služby
- omezení v některých turistických oblastech
- tlak na flexibilní změny plánů
- rostoucí ceny hlavní sezóny
Karavan nebo obytný vůz proto nabízí jednu zásadní výhodu: kontrolu. V dnešní době si jej můžete půjčit a odjet kamkoliv vás to bude lákat.
Máte vlastní zázemí, vlastní tempo a možnost okamžitě změnit trasu bez storno poplatků nebo komplikací. Pokud se situace v některé oblasti zhorší, jednoduše jedete jinam. Pro mnoho rodin je právě tato svoboda dnes cennější než luxusní hotel.
Karavan: Praktická klasika pro delší pobyty
Karavan zůstává oblíbenou variantou především pro rodiny, které plánují delší pobyty v kempech. Flexibilita je sice omezenější, ale přesto tento hotelový pokoj na kolečkách nabízí celkem přijatelné varianty pro cestování i když měníte často působiště své dovolené.
Výhody karavanu:
- Nižší pořizovací náklady
- Karavan bývá výrazně levnější než obytný vůz.
- Větší prostor po zaparkování
- Po usazení nabízí velmi komfortní zázemí.
- Samostatné auto pro výlety
- Po odpojení můžete autem cestovat nezávisle.
- Nižší servisní náklady
- Údržba bývá levnější.
- Ideální pro sezónní dovolené
- Skvělé pro klasické letní pobyty.
Nevýhody karavanu:
- Náročnější manipulace
- Couvání, parkování i řízení vyžadují zkušenosti.
- Menší flexibilita při častých přesunech
- Není ideální pro dynamické roadtripy.
- Nutnost silného tažného vozu
- Ne každé auto je vhodné.
- Omezenější spontánnost
- Příprava bývá složitější.
Obytný vůz: Moderní symbol svobody
Obytné vozy stále více dominují českému trhu, protože odpovídají současnému stylu cestování – rychlému, flexibilnímu a pohodlnému. Přesto mají jednu nevýhodu, nemůžete se odpojit a prostě lehce cestovat do méně dostupnějších míst. Jinak je to opravdový pohyblivý luxus.
Výhody obytného vozu:
- Okamžitá připravenost
- Stačí nastartovat a vyrazit.
- Maximální flexibilita
- Ideální pro spontánní změny tras.
- Vyšší bezpečnost a nezávislost
- Vlastní kuchyň, koupelna, spaní i energetická soběstačnost.
- Pohodlí pro rodiny
- Méně stresu při přesunech.
- Vhodné i mimo hlavní turistické proudy
- Lepší možnost objevovat méně exponovaná místa.
Nevýhody obytného vozu:
- Vyšší pořizovací cena
- Investice bývá výrazně větší.
- Vyšší provozní náklady
- Spotřeba, servis i pojištění bývají dražší.
- Náročnější parkování
- Rozměry mohou být limitující.
- Vyšší vstupní investice
- Ne každý chce nebo může investovat více.
Co Češi před prázdninami 2026 hledají nejvíce?
Ať je to jakkoli, letošní rok je plný nejistoty a očekávání, co přinese světové dění. Války, geopolitické napětí i rostoucí chaos znepokojují české turisty, kteří stále častěji zvažují, kam vůbec vyrazit. Otázka už dávno nezní jen kam na dovolenou, ale především kde bude skutečně bezpečno. Podle odborníků letos dominují tři hlavní priority:
- Bezpečnost
Rodiny chtějí mít plán pod vlastní kontrolou.
- Flexibilitu
Možnost měnit destinace podle situace.
- Komfort
Vlastní pohodlí bez závislosti na službách třetích stran.
Právě zde obytné vozy i karavany jasně bodují. Zároveň roste zájem o domácí a evropské roadtripy, které umožňují vyhnout se nejistotě dálkového cestování.
V době, kdy svět přináší více nejistoty než dřív, Češi stále častěji nehledají jen dovolenou
Lidé dnes hledají jistotu, svobodu a možnost cestovat po svém. Ať už patříte k milovníkům karavanů, nebo obytných vozů, ve výsledku je vlastně méně důležité, jakou variantu zvolíte. Podstatné jsou především zážitky, dobrodružství a pocit, že si svou cestu tvoříte podle vlastních pravidel.
A právě proto se karavaning letos stává jedním z nejsilnějších trendů letní sezóny. Komfort už dávno není luxusem — pro mnoho lidí je dnes strategickou výhodou.