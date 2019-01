Dozvuk útoku v Salisbury: Brusel uvalil sankce na pracovníky ruské GRU

16:27

Bezpečnostní informační služba podle svého ředitele Michala Koudelky nikdy neříkala, co se má nebo nemá učit na českých školách ani nechtěla přepisovat osnovy či učebnice. Ve své veřejné výroční zprávě za rokjen upozornila, že mladí lidé by měli opouštět školu s mnohem širšími znalostmi moderních dějin, protože jen takový občan bude podle civilní kontrarozvědky schopen čelit informačnímu chaosu a zvládne rozlišit dezinformace od reality. Koudelka to uvedl v článku pro deník Právo.