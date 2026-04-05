Dosud nejteplejší den roku, hlásí meteorologové. Počasí ale brzy provede otočku
5. 4. 2026 – 9:56 | Magazín | BS
Dnes se můžeme těšit na krásné počasí, za humny už se ale sbírá studená fronta a s ní návrat chladných dní.
Jak už odborníci z ČHMÚ avizovali pře několika dny, období teplejšího počasí bude během dneška vrcholit. A to s pořádnou vervou, na některých místech republiky čekají meteorologové teploty stoupající i nad 20 °C.
„V nejnižších polohách Čech - např. v Polabí, Poohří, na jihu Čech, na Plzeňsku a na jihu Moravy a na Olomoucku budou teploty zítra stoupat i přes 20 °C, výjimečně se mohou dostat až na 23 °C,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav na sociální síti.
„Neděle bude většinou slunečná a nejvyšší teploty vystoupí až na 18 až 23 °C. K tomu bude foukat mírný jihozápadní vítr. Večer se začne zatahovat a v noci na pondělí místy zaprší, v polohách přibližně nad 800 m n. m. bude padat déšť sněhem nebo sníh,“ zpřesňují předpověď.
Radost ale nebude mít dlouhého trvání: „Už večer postoupí od západu nad naše území studená fronta,“ pokračují odborníci z ČHMÚ.
Ochlazení bude citelné: „V pondělí se začne obloha už během dopoledne od západu opět protrhávat. Mírný až čerstvý vítr bude tentokrát foukat od severozápadu, tak bude přinášet chladnější vzduch, pondělní maxima budou 9 až 14 °C, na jižní Moravě až 16 °C, tedy asi o 8 °C méně než dnes,“ zakončují meteorologové.
Ochlazení reflektují i další dostupné modely: Podle modelu ECMWF (yr.no) bude celý příští týden okolo 13 °C a v noci na nule. Agregát AccuWeather čeká podobný vývoj: Přes den 12-14 °C, v noci 1 °C.