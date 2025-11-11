Dost bylo slz, teď je konečně na řadě štěstí! Denisa Nesvačilová přiznala životní krok s novou láskou
11. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Po mediálně rozebíraném rozchodu už si hlídá soukromí daleko víc než dřív.
Sympatická herečka Denisa Nesvačilová má štěstí nárok. Smůly už bylo dost.
A zároveň se nelze divit, že po třaskavém úletu a mediálním infernu, které provázelo její krátký románek s Petrem Kolečkem, který s ní podváděl svou partnerku Anetu Vignerovou, už se do řečí o soukromí moc nepouští.
Její nový partner Michal se navíc drží od světa showbusinessu a celebrit tak stranou, že sám ani nevěděl, že si našel herečku. Upřímně ho pak překvapilo, když se dozvěděl, že je jeho partnerka vlastně slavná.
Což, pravda, zní spíš jak scénář romantické komedie, ale vidíte to, i v realitě se občas poštěstí. Denise se tak dostalo velmi příjemného potvrzení, že jsou city partnera opravdové a nevznikly jen kvůli slávě.
Moc dalšího o vztahu nevíme, nedávno ale herečka prozradila, že s partnerem hodlají žít společně: „Ano, je to všechno ještě v nějakém procesu,“ potvrdila pro eXtra.cz.
Žádný dramatický životní zvrat nicméně nečeká, protože už tak trávili s partnerem čas střídavě ve svých bytech spolu. Nic se de facto nezmění, jen odpadne otravné cestování.
„Ono to je furt stejné, protože my jsme za poslední dva roky byli pořád v jednom nebo druhém bytě, tak teď jenom jsme to začali sjednocovat,“ popsala Denisa.
O budoucnosti či zakládání rodiny se bavit nechce: „My o tomhle vůbec nemluvíme s cizími lidmi. To se na mě, prosím, nezlobte, ale to jsou fakt tak hrozně křehký věci. Rozebírám to opravdu jenom v nejbližším přátelském a rodinném kruhu,“ uvedla.