Došlo k objevu organických látek na Marsu v míře jakou neznáme
24. 4. 2026 – 11:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadný kámen na Marsu ukrýval překvapení, které může změnit pohled na minulost Rudé planety. Rover Curiosity v něm odhalil dosud nejbohatší směs organických molekul, včetně látek spojených se vznikem života. Objev otevírá nové otázky: byl Mars kdysi obyvatelný, nebo dokonce živý?
Mars znovu přepisuje příběh o možném mimozemském životě. Rover Curiosity přinesl objev, který budí pozornost vědců po celém světě a zároveň dráždí představivost veřejnosti. Na první pohled nenápadná hornina z kráteru Gale totiž ukrývala překvapivě bohatou směs organických molekul. Nejde přitom o obyčejné chemikálie, ale o látky, které se na Zemi pojí se vznikem života. Výzkum tak znovu otevírá otázku, zda mohl být Mars v dávné minulosti živým světem.
Za objevem stojí roky systematické práce mise Mars Science Laboratory vedené NASA. Curiosity přistál na Marsu v roce 2012 a od té doby detailně zkoumá geologii kráteru Gale i úpatí hory Mount Sharp. Právě zde se nacházejí vrstvy hornin, které fungují jako kronika dávné historie planety. Vědci se domnívají, že tyto oblasti kdysi obsahovaly vodu a mohly poskytovat stabilní prostředí vhodné pro vznik života.
Nejbohatší organický koktejl v historii Marsu
Zlom nastal při analýze horniny přezdívané Mary Anning, objevené v roce 2020. Po jejím navrtání a laboratorním zkoumání přímo na palubě roveru se ukázalo, že obsahuje více než 20 různých organických molekul. Sedm z nich bylo na Marsu identifikováno vůbec poprvé. Vědci tak hovoří o nejrozmanitější sbírce organických látek, jaká kdy byla na Rudé planetě nalezena.
Zásadní roli sehrál experiment s chemickou látkou TMAH, který umožnil rozložit složitější makromolekulární struktury a odhalit jejich základní stavební kameny. Mezi objevenými sloučeninami se nacházejí i dusíkaté heterocykly – molekuly, které mohou být předstupněm struktur podobných RNA a DNA. Tyto látky jsou na Zemi klíčové pro ukládání genetické informace a jejich přítomnost na Marsu je proto mimořádně zajímavá.
Kromě nich byl ve vzorku nalezen také benzothiofen, sloučenina obsahující uhlík a síru, známá například z meteoritů. To otevírá další otázku: odkud tyto molekuly pocházejí. Mohly vzniknout přímo na Marsu, nebo byly na planetu dopraveny z vesmíru v době, kdy byla sluneční soustava plná srážek a materiálů bohatých na organiku.
Důležité je i to, že tyto látky přežily miliardy let v extrémních podmínkách. Mars je dnes vystaven silnému kosmickému záření a nemá hustou atmosféru, která by povrch chránila. Přesto se ukazuje, že organický uhlík může být v horninách uchován velmi dlouho. To výrazně zvyšuje šanci, že pokud na Marsu někdy existoval život, jeho chemické stopy by mohly být stále dohledatelné.
Mars možná nebyl vždy mrtvou planetou
Objev zapadá do širšího kontextu výzkumu, který naznačuje, že Mars mohl být kdysi mnohem přívětivější. Další robotická mise, rover Perseverance, zaznamenala podobné známky organické hmoty na jiných místech planety. To naznačuje, že tyto látky nejsou izolovaným jevem, ale mohou být rozšířené napříč marťanským povrchem.
Vědci nyní stojí před klíčovou otázkou: jsou tyto molekuly produktem neživé chemie, nebo mohou souviset s dávným životem. Zatím nelze jednoznačně rozhodnout. Geologické procesy dokážou vytvářet složité organické sloučeniny i bez účasti organismů. Na druhou stranu kombinace vody, stabilního prostředí a organických látek vytváří scénář, který je pro vznik života velmi příznivý.
Význam objevu spočívá i v tom, že pomáhá plánovat budoucí mise. Nové generace přístrojů budou schopny analyzovat molekuly ještě detailněji a hledat konkrétní biosignatury. Připravované projekty, jako evropský rover Rosalind Franklin rover, se zaměří právě na hlubší vrstvy pod povrchem, kde jsou organické látky lépe chráněny před radiací.
Zkušenosti z experimentu s TMAH navíc ukazují, že rozklad složitých molekul může odhalit skryté informace o jejich původu. Budoucí mise tak budou schopny nejen detekovat organiku, ale také lépe rozlišit, zda vznikla biologicky, nebo geologicky.
Mars tak zůstává jedním z nejzajímavějších cílů při hledání života mimo Zemi. Každý nový objev posouvá hranice našeho poznání a zároveň připomíná, že odpověď na jednu z největších otázek lidstva může ležet jen pár centimetrů pod povrchem cizí planety. Zda tam život skutečně vznikl, zatím nevíme, ale důkazy o složité chemii ukazují, že Mars měl k tomu alespoň dobré předpoklady.