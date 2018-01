Dopis 'za všechny prachy': Magistrát rozeslal tisíce upomínek špatným adresátům

Ředitel nemocnice v Motole Miloslav Ludvík rezignoval na funkci předsedy pražské ČSSD . Funkci složil na krajské konferenci strany. Svou funkci nabídl k dispozici společně s členy krajského výkonného výboru už loni po říjnových volbách do Sněmovny, kdy strana získala 7,27 procenta hlasů. V hlavním městě to bylo jen 5,57 procenta.

16:30