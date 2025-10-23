Donald Trump řekl, že plánovaný summit s Vladimirem Putinem v Budapešti zrušil
23. 10. 2025 – 10:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
Informovala o tom stanice CNN nebo agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022.
Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů. Některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.
"Nezdálo se mi, že bychom se dostali tam, kam se dostat musíme - tak jsem to zrušil, ale v budoucnu to uděláme," řekl podle webu CNN novinářům v Oválné pracovně. Rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle něj sice dobré, ale nakonec nikam nevedou, citovala Trumpa agentura AFP.
Americký ministr financí Scott Bessent jen krátce předtím oznámil, že Spojené státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřinných společností. Jako důvod uvedl, že Putin odmítá "tuto nesmyslnou" válku ukončit, a proto uvaluje sankce na společnosti, které financují "kremelskou válečnou mašinérii".
"Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena," řekl podle AFP Trump.