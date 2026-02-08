Dnes je neděle 8. února 2026., Svátek má Milada
Dominika Myslivcová o svém ženatém příteli: "Nejsem důvodem rozpadu manželství"

Dominika Myslivcová o svém ženatém příteli: "Nejsem důvodem rozpadu manželství"
Známá podnikatelka a influencerka se ohradila proti zprávám, že by snad měla stát za rozpadem rodiny svého nového přítele.

Influencerka a podnikatelka Dominika Myslivcová nedávno potěšila své sledující, když vyšlo najevo, že už není single a má po boku nového přítele.

Nejdřív chvíli tajnůstkařila s fotkami s partnerovou potetovanou rukou, později už se ale přestala stydět a vzala svého fešáka normálně do společnosti.

Spousta jejích fanynek jí v tu chvíli vřele přála "pořádného chlapa", úsměvy ale trochu zamrzly, když vyšlo najevo, že Dominičin vyvolený pořádný chlap Jakub má manželku a tři děti.

„Manželka o jeho vztahu s Dominikou ví. Dominika sdílela fotky jeho potetované ruky na sítích. Byla to asi trochu provokace směrem k manželce. Kdo Jakuba zná, nejspíše ho na těch fotkách poznal,“ hlásil před časem zdroj magazínu Expres.

K věci se nyní pro Blesk vyjádřila i sama Myslivcová, kterou už nebaví o sobě slyšet, jak je pouhou milenkou či jak rozvrátila cizí rodinu.

„Jeho rozvod je v běhu. Jestli se dotáhne, to se uvidí. Je to na něm a já mu do toho nekecám,“ prozradila.

„V době, kdy jsem Jakuba poznala, tak s manželkou nežil. Nejsem důvodem žádného rozpadu manželství, ani šťastné rodiny, ani nikoho netahám od malých dětí. Nevěřte všemu, co si přečtete,“ připsala půvabná influencerka na Instagramu.

„Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ hlásí rozhodně.

