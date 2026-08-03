Domácí ledová káva za hubičku: Za jednu zaplatíte klidně třicetkrát méně než v kavárně
3. 8. 2026 – 10:06 | Magazín | BS
Ledová káva je letní jistota. Jenže za sklenici, kterou si doma smícháte zhruba za čtyři koruny, necháte v kavárně klidně stovku a půl.
Konec složitým receptům se zmrzlinou
Zatímco dřív byla symbolem ledové kávy vysoká sklenice plná vanilkové zmrzliny, šlehačky a čokoládové polevy, dnes vede jednoduchost: silná káva, studené mléko, led. V kavárnách ji najdete jako iced latte nebo cold latte. Není přeslazená, není těžká, osvěží a nakopne.
Doma si navíc chuť nastavíte přesně podle sebe. Víc mléka, silnější káva, vanilkový sirup, skořice, ovesné nebo mandlové mléko. A hlavně bez kavárenské přirážky.
Rychlá zastávka cestou do práce vypadá nevinně. Sečteno za měsíc ale z drobného rituálu bývá pořádná díra v rozpočtu.
Podle cenového srovnání serveru Toprecepty se ledové latte v pražských kavárnách běžně pohybuje mezi 85 a 140 korunami. Cold White vyjde na 85 korun, varianta se dvěma espressy na 119 korun, v nejznámějším fastfoodovém řetězci zaplatíte 95 korun. Jedna káva každý pracovní den tak dělá kolem dvou tisíc měsíčně.
Za zdražením stojí burza, ne chamtivost baristů
Ceny v kavárnách nerostou náhodou. Kilogram kávy se na burze vyšplhal na nejvyšší úrovně za desítky let a pražírny to musely přenést dál. „V našem případě jsme zaznamenali velké zdražení káv z Brazílie, které jsou právě na cestě do Evropy,“ popsal už loni pro Euro.cz spolumajitel pražírny doubleshot Jaroslav Tuček. Analytik Purple Trading Petr Lajsek doplnil, odkud tlak přišel: „Zásadní roli sehrála omezená nabídka – Brazílie i Vietnam, dva největší producenti, čelili extrémním výkyvům počasí.“
Matematika: čtyři koruny proti stovce
Pojďme počítat. Litr trvanlivého polotučného mléka se v akci dá pořídit za 7,90 Kč, v některých řetězcích spadl letos v létě dokonce na 5,90 Kč, jak zmapoval magazín Kupi.cz. Ze sta mililitrů je tedy 79 haléřů.
- 100 ml mléka: 0,79 Kč
- 4 g instantní kávy (balení 200 g za 140 Kč): 2,80 Kč
- dvě lžičky cukru: 0,14 Kč
Celkem 3,73 Kč, tedy zhruba čtyři koruny za sklenici. Vodu, led ani elektřinu jsme nepočítali, na výsledku ale nic nezmění. A i když instantní kávu zavrhnete, pořád jste na zlomku kavárenské ceny: kapsle vyjde asi na 12 korun, porce kvalitní zrnkové kávy zhruba na pět.
Jak na dokonalé domácí iced latte
Celý trik je v pořadí a v teplotě. Když horkou kávu nalijete rovnou na led, rozpustíte ho a zbude vám vlažná obarvená voda s mlékem.
Suroviny: porce silné kávy nebo espressa, 100 ml dobře vychlazeného mléka, kostky ledu, cukr nebo sirup podle chuti.
Postup: Uvařte silnou kávu. Pokud sladíte cukrem, zamíchejte ho ještě do teplé, ve studené se nerozpustí. Kávu nechte úplně vychladnout, klidně ji na chvíli dejte do lednice. Do vysoké sklenice nasypte led a zalijte studeným mlékem. Nakonec pomalu přilévejte vychlazenou kávu přes zadní stranu lžičky. Vrstvy se na chvíli oddělí a sklenice vypadá jako z podniku. Před pitím zamíchejte.
Čím to ozvláštnit
Kapka karamelového nebo vanilkového sirupu, špetka skořice, lžička kakaa. Kdo to má rád krémovější, přihodí kopeček vanilkové zmrzliny. Ovesné a mandlové mléko posunou chuť do oříškova. Ke sklenici sedne bábovka, lívance i obyčejné sušenky a v horku zastoupí i lehkou svačinu.