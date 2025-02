Dobré zprávy! Tereza Ramba se poprvé ozvala po vážné nemoci. Jak na tom je?

Po nepříliš radostných příspěvcích z nemocnice se oblíbená herečka opět ozvala a tentokrát v o poznání pozitivnějším tónu.

Herečka Tereza Ramba vloni na podzim oznámila, že čelí vážným zdravotním komplikacím a nikdo nevěděl, co se vlastně opravdu děje a co bude dál. Ale zdá se, že svítá na lepší časy: Tereza se na Instagramu podělila o dobré zprávy: "Ahoj lide! Jak se máte? Já už mám pár týdnů, jak řekl pan primář, úžasný výsledky," napsala. Po těžkém boji s nemocí si nyní znovu užívá běžné radosti života. Přiznala, že se raději sice stále šetří, ale už se odvážila vyrazit na výlet do přírody.

"Užívám si normální věci, dokonce jsem vytáhla malíčka v batohu na kopec, i když se sportem se ještě šetřím," svěřila se herečka. Pomalý (ale jistý) je i Terezin návrat do práce: "Těším se ze všeho, co už můžu, pomalinku začínám i pracovat, moc mě to baví, hodně odpočívám," popsala svůj současný režim. Prozradila také, že na jaře ji čeká nové natáčení a doufá, že se brzy vrátí i na divadelní prkna.

Zdraví se poprvé ozvalo už v listopadu loňského roku. Tereza tehdy sdílela mrazivý, emocemi nabitý vzkaz: "Život je nevyzpytatelnej a divokej a rozhodně se nedá naplánovat. Diktuji tyto řádky, protože se nemůžu dívat do bílého světla a za oknem létají ptáci. Už nějakou dobu je pozoruju. A ještě pozorovat budu," napsala tehdy z nemocnice.

Deník Blesk tvrdí, že herečka trpěla meningitidou, což je infekční zánět mozkových blan. Mozek pak otéká, čímž vlastně odřízne přívod kyslíku. Tereza se léčila v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a vypadá to, že může lékařům upřímně poděkovat, protože se zdá, že to nejhorší už má za sebou. Alespoň optimismus ji tedy rozhodně nechybí a fanoušci se předhánějí, kdo vyjádří upřímnější podporu.