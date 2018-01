Do Německa přišlo méně běženců, loni ani ne 200 tisíc

Americký prezident Trump si volal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Podle Bílého domu vyjádřili oba politici naději na změnu chování Severní Koreje poté, co přistoupila na dialog s Jižní Koreou. Trump rovněž vyjádřil zklamání nad rostoucím americkým obchodním deficitem vůči Číně.

Tři lidi v úterý v Královéhradeckém kraji postihl při odklízení sněhu infarkt. Dva nepřežili, sdělil mluvčí hradeckých krajských záchranářů Ivo Novák. Upozornil, že lidé trpící chronickým onemocněním srdce, či jinými vážnými problémy, by se měli vyhnout namáhavým činnostem.

Televize Nova chce uspořádat debatu prezidentských kandidátů v neděli večer, Prima v úterý a Česká televize ve čtvrtek. Barrandov by ji chtěl vysílat v pondělí, sdělili mluvčí televizí a prezidenta. Současný prezident Miloš Zeman potvrdil účast ve všech z nich, jeho protikandidát Jiří Drahoš trvá na účasti ve dvou debatách . Jediným jejich potvrzeným duelem je debata v České televizi 24. ledna.

Do roku 2030 by měly být v EU všechny plasty recyklovatelné , navrhuje Evropská komise. Ve své dnes představené strategii týkající se plastů také navrhuje výraznou redukci využívání plastů určených k jednorázovému užití a zákaz úmyslného používání mikroplastů.

Navzdory opatřením na podporu odborného vzdělávání stále přetrvává nezájem o některé učební obory. Roste sice počet žáků v části technických oborů, další se ale kvůli nedostatku přihlášených opakovaně neotevřely. Jen velmi málo dětí v září nastoupilo třeba na sklenáře, kamnáře či kováře. Naopak nejvíce žáků se hlásilo do oborů kuchař-číšník, kadeřník nebo cukrář.

Jednobarevná menšinová vláda premiéra Andreje Babiše nedostala důvěru sněmovny . Bude muset podat demisi. Babišův tým bude vládnout dál, do jmenování nového kabinetu.

