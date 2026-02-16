Do ledového hotelu jezdí lidé z celého světa. Je stylový, krásný a v Evropě
16. 2. 2026 – 11:33 | Alex Vávra
Ledový hotel u řeky Torne není jen místo na přespání, ale každoroční zázrak ze sněhu, ledu a fantazie. V Jukkasjärvi se každou zimu znovu narodí unikátní svět uměleckých pokojů, ledového baru, severské gastronomie a arktických dobrodružství pod polární září.
Když se v zimě nad švédským Laponskem setmí dřív, než si člověk stihne uvědomit, že je teprve odpoledne, začne se krajina měnit v tichou scénu z jiné planety. Sníh tlumí zvuky, vzduch je suchý a ostrý a někde mezi řekou Torne a vesnicí Jukkasjärvi stojí místo, které vypadá jako sen vytesaný do ledu. Icehotel není jen hotel. Je to každoroční znovuzrození, výstava pomíjivého umění i dobrodružství, které si lidé vozí domů jako jednu z těch vzácných vzpomínek, co se časem neopotřebují, ale naopak zrají.
Od ledové galerie k ikoně švédského Laponska
Jukkasjärvi bylo dlouhá léta oblíbeným letním cílem díky nádherným scenériím a blízkosti severního města Kiruna. Zlom přišel v roce 1989, kdy místní obyvatel Yngve Bergqvist dostal nápad přivést návštěvníky i do zimy a inspiroval se japonskou tradicí ledového sochařství. Jeho workshop na břehu řeky Torne sklidil okamžitý úspěch a už o rok později vyrostla první ledová stavba: iglú o ploše 60 metrů čtverečních, které fungovalo jako umělecká galerie s názvem ARTic Hall. Stavba se pak rok co rok vracela, rostla a přitahovala zvědavce. Jedné noci, kdy ve městě došlo ubytování, se návštěvníci zeptali, zda by mohli přespat přímo uvnitř ledové galerie. Spali ve spacácích na sobích kůžích a právě tím vznikla myšlenka ledového hotelu, první svého druhu na světě.
Dnešní Icehotel se staví od nuly každou sezónu. Jakmile teploty obvykle v polovině listopadu klesnou na úroveň vhodnou pro sněžná děla, začíná práce. Sníh se nastřikuje na velké ocelové formy ve tvaru obrácené řetězovky a nechá se zmrznout. Po odstranění forem zůstane bludiště samostatně stojících sněhových chodeb, do kterých se postupně vkládají dělící stěny a vznikají pokoje a apartmá. Poté se dovážejí ledové bloky z Torne a nastupují umělci, kteří z pomíjivého materiálu vytvářejí interiéry, výzdobu i celé příběhy jednotlivých místností. Otevírání probíhá po etapách: první část se zpřístupní na začátku prosince a každý další týden se hotel rozšiřuje až do začátku ledna. Každý rok přicházejí přihlášky od tvůrců z celého světa a porota vybírá zhruba padesát umělců pro apartmá i klíčové prostory, jako je hlavní hala, recepce či bar.
Icehotel navíc myslí i na to, odkud materiál pochází a kam se vrací. Led se odebírá z řeky Torne a na jaře se do ní v podobě vody vrátí. Hotel využívá solární energii k regulaci teploty v teplejších měsících a pracuje na dlouhodobém cíli být CO2-negativní. Součástí provozu je i jarní sklizeň ledu a sněhu, kdy se část zásob využívá pro výrobu ledových sklenic, návrhy ledových barů a různé akce po světě, zatímco další část míří do stavby příští sezóny.
Noc v ledu, jídlo u ohně a zážitky za polárním kruhem
Icehotel dnes nabízí kolem 120 pokojů. Přibližně 55 z nich patří do studené části, zbytek tvoří teplé ubytování se zázemím, které odpovídá čtyřhvězdičkové úrovni. Celoroční varianta Icehotel 365 má 18 pokojů, kde se dá spát v ledovém umění i mimo zimní sezónu, zatímco hlavní zimní hotel nabízí 37 studených pokojů, které s příchodem jara roztají. Přenocování ve studeném pokoji působí jako noc uvnitř umělecké instalace. Každý detail je navržen tak, aby vynikla kresba ledu, jeho struktura i hra světla, ale komfort jde stále na první místo: kvalitní postele, sobí kůže a termální spacáky jsou standard. Uvnitř se průměrně drží teplota mezi minus pěti a minus osmi stupni Celsia. Ráno na hosty čeká teplý nápoj z brusinek a sauna, která člověku vrátí teplo do prstů i do nálady.
Velkým magnetem je ledový bar, kde jsou z ledu vyřezané i sklenice. Vodka podávaná v ledové sklence z ledu z Torne má přirozeně úplně jiný rituál než běžný drink, protože tady se doslova pije z materiálu, z něhož je postavený celý prostor. Interiéry se navíc pravidelně obměňují, aby zůstala zachovaná kvalita i bezpečnost. Zajímavou kapitolou je i ledový kostel, který provozuje místní farnost Švédské církve. Každý rok se znovu vysvěcuje a v zimní sezóně se v něm odehrávají skutečné svatby i křty, se zvláštní atmosférou ticha, mrazu a zpěvu bez doprovodu.
A pak je tu jídlo, protože žádný mráz není tak přesvědčivý, aby vyhrál nad poctivou teplou večeří. Restaurace Icehotelu pracuje s lokálními surovinami a led tu hraje roli i ve stolování a servírování. Kdo chce něco opravdu neobvyklého, může sáhnout po ledovém menu s výraznými chutěmi a servírováním na ledu. Pro maximální zážitek je tu dvanáctichodové degustační menu u společného stolu, kde šéfkuchař jednotlivé chody představuje. Po večeři se dá posedět v lounge nebo v baru s autorskými koktejly. Kousek od hotelu stojí i historická dřevěná budova Homestead, původně školní dům z roku 1768 přestavěný na restauraci a muzeum. Uvnitř praská oheň, podává se domácí jídlo a v létě je to ideální zastávka na fika u jezera.
Icehotel je zároveň skvělým výchozím bodem pro zážitky po celý rok. V zimě láká psí spřežení, snowmobilové výpravy, lekce ledového sochařství a safari za polární září. V létě se dá vyrazit za půlnočním sluncem a třeba i na rybaření. Dostat se sem není složité: ze Stockholmu se pravidelně létá i jezdí vlakem do Kiruny a odtud vede cesta do Jukkasjärvi autobusem, obvykle 30 až 50 minut podle podmínek. V zimě navíc fungují i přímé charterové lety z londýnského Heathrow.
Až budete někdy přemýšlet, jak vypadá luxus v krajině, kde vládne mráz a ticho, Icehotel vám dá odpověď bez jediné velké věty. Stačí projít chodbou ze sněhu, dotknout se stěny, která je současně sochou, a večer usnout ve spacáku pod světlem, které z ledu dělá katedrálu. Ráno se probudíte do chladného vzduchu, ale s pocitem, že jste byli součástí něčeho, co je krásné právě tím, že to netrvá věčně. A možná si pak uvědomíte, že některé zážitky jsou nejcennější přesně proto, že se každý rok rozpustí a musí vzniknout znovu.