Do Grónska přicestoval Trumpův zvláštní vyslanec Landry
18. 5. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do Grónska dnes přicestoval americký zvláštní vyslanec Jeff Landry.
Loni ho jmenoval americký prezident Donald Trump, aby prosazoval kontrolu Spojených států nad tímto autonomním územím Dánského království. Landry je guvernérem amerického státu Louisiana. Trumpův cíl připojit rozsáhlé arktické území k USA podporoval již dříve. S odkazem na místní média o tom informuje agentura Reuters.
Proti připojení největšího ostrova světa se ostře postavily jak grónská, tak dánská vláda. Opakovaně prohlašovaly, že Grónsko není na prodej.
Veřejnoprávní televize DR ukázala záběry Landryho v Nuuku, jak vystupuje z letadla. Má se zúčastnit obchodní konference s názvem Future Greenland (Budoucí Grónsko), která se koná 19. a 20. května. Doprovázet ho na ni bude velvyslanec USA v Dánsku Kenneth Howery.
Organizátor konference, společnost Business Greenland, Landryho nepozvala, ale uvedla, že se akce může zúčastnit kdokoli. Podle Reuters nejsou potvrzena žádná oficiální setkání Landryho s grónskými politiky.
Grónsko, Dánsko a USA se začátkem tohoto roku dohodly, že povedou diplomatická jednání na vysoké úrovni s cílem vyřešit krizi ve vzájemných vztazích. Výsledek těchto rozhovorů zatím nepředstavily. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen začátkem tohoto týdne uvedl, že součástí probíhajících jednání s Washingtonem je zvýšení vojenské přítomnosti USA na ostrově.