Do České republiky přijede italský prezident Mattarella, bude jednat s Pavlem
9. 4. 2026 – 8:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky dnes přijede do Prahy italský prezident Sergio Mattarella.
Odpoledne bude jednat s českým prezidentem Petrem Pavlem, v pátek pak s předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu. Pro Mattarellu se jedná o první bilaterální návštěvu ČR od začátku mandátu v roce 2015.
Očekává se, že Pavel a Mattarella budou jednat o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a spolupráci v Severoatlantické alianci a Evropské unie. Kancelář českého prezidenta považuje vztahy mezi Českou republikou a Itálií za bezproblémové, spojenecké a stále intenzivnější. Silné jsou ekonomické vazby díky významným investicím v obou zemích i objemu vzájemného obchodu. Itálie je pro ČR šestý největším obchodním partnerem.
Mattarella je nejdéle sloužícím italským prezidentem. Po své předchůdci Giorgiovi Napolitanovi, který Prahu navštívil v roce 2011, je teprve druhým italským prezidentem, který vykonává druhý sedmiletý mandát. Postavení italského prezidenta je převážně ceremoniální, vede ale také jednání o vládě po volbách či politických krizích a může rozpustit parlament.