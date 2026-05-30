Do baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila ukradená lebka sv. Zdislavy
30. 5. 2026 – 16:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy.
Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lidé stáli i v uličkách.
Restaurátorka předala zachráněný ostatek světice uložený na podnose arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který od 11:00 sloužil hlavní poutní bohoslužbu. Arcibiskup ji před davy v bazilice opatrně zdvihl nad hlavu a poté uložil na hlavní oltář. Zůstane tam vystavena do večera. Církev ji pak chce uložit, z bezpečnostních důvodů ale nesdělí, kam.
V závěru bohoslužby Přibyl ocenil mimořádné nasazení českolipské policie při záchraně odcizené relikvie udělením čestného titulu Útvar sv. Zdislavy. Ocenění provázel bouřlivý potlesk přítomných věřících. "Byli bychom rádi, kdybychom vás už nemuseli potřebovat," poznamenal s nadsázkou arcibiskup a poděkoval i restaurátorům, že relikvii dostali do stavu, v němž je dnes. I tato slova provázel potlesk.
Lebku ukradl zloděj 12. května z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy. Tento oltář dnes přikryli plátnem, ozdobili růžemi a zažehli svíce. Relikviář s vnitřním rozbitým sklem, z nějž byla lebka uzmuta, zůstane na postranním oltáři ještě nějakou dobu jako připomínka, řekl ČTK děkan baziliky Pavel Maria Mayer.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři nad kryptou s jejím hrobem.Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie jej dopadla o dva dny později. Lebku zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky. Restaurátorům se podařilo ji z betonu uvolnit.