Dneškem začínají masivní slevy v oblíbeném obchodu s potravinami
22. 1. 2026 – 14:09 | Zprávy | Anna Pecena
Čtyři dny, které zamíchají peněženkami. Lidl vytáhl do boje s cenami a v letáku platném od 22. 1. do 25. 1. 2026 nabízí kombinaci potravin, na které slyší skoro každý. Od masa přes mléčné výrobky až po kávu a sirupy. Některé položky jdou dolů o desítky procent a u několika z nich se opravdu vyplatí přemýšlet, jestli nekoupit rovnou do zásoby.
Maso, zelenina a základ, bez kterého se neobejdete
Jedním z taháků letáku je vepřová krkovice bez kosti, která se dostala na cenu 89,90 Kč za kilogram. Sleva 54 procent už je přesně ten typ nabídky, kvůli které se lidé v Lidlu objevují hned po otevření. V zelenině zaujme brokolice za 19,90 Kč za 500 gramů, tedy o polovinu levněji než obvykle. Do košíku se nabízí i hrozny, konkrétně stolní mix za 44,90 Kč za balení 500 gramů.
Kdo řeší rychlé snídaně nebo svačiny, může sáhnout po smetanovém jogurtu Florian, který Lidl nabízí za 12,90 Kč. U piva Gambrinus 10° klesla cena na 12,90 Kč za půllitrovou láhev, což z něj dělá zajímavou volbu pro víkendové posezení.
Sýry, slanina a věci, které mizí nejrychleji
Milovníci sýrů by měli zbystřit. Tavený sýr Pilos vyjde na 19,90 Kč za 150 gramů, tedy se slevou 31 procent. Eidam 30 % v balení 400 gramů stojí 66,90 Kč. To je nabídka, která se hodí jak na obložené chleby, tak na vaření.
Anglická slanina se v letáku objevuje za 16,90 Kč za 100 gramů, se slevou 43 procent. Máslo o hmotnosti 250 gramů Lidl prodává za 24,90 Kč. U takových cen se nedá divit, že tyto položky často mizí z regálů jako první.
Sladké pokušení a káva, bez které to nejde
Pozornost si zaslouží i Jupí sirupy o objemu 0,7 litru, které vyjdou na 29,90 Kč. To znamená slevu 40 procent a cenu, která potěší hlavně rodiny s dětmi. Čekankový sirup originál o hmotnosti 1,2 kg Lidl nabízí za 299,90 Kč.
Velkým lákadlem je káva Lavazza Caffè Crema v kilovém balení. S kartou Lidl Plus klesá cena na 399,90 Kč, tedy o 50 Kč méně. Pro mnoho domácností jde o jasný signál doplnit zásoby.
Leták platný od 22. 1. do 25. 1. 2026 potvrzuje, že Lidl sází na kombinaci silných slev a základních potravin. Pokud si chcete z obchodu odnést plný košík a pocit, že jste zase jednou vyhráli nad cenami, tyhle čtyři dny budou stát za to.